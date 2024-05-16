Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ

 

Міська влада Києва розглядає можливість створення шести невеликих теплових електроцентралей додатково до трьох, які існують зараз. Про це на засіданні Київської міської ради в четвер, 16 травня, розказав заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв.

Концепція відновлення енергосистеми Києва, яку презентував Пантелеєв, передбачає створення шести нових ТЕЦ потужністю від 20 МВт до 324 МВт (загальна потужність - 619 МВт). "Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені по Києву і наближені до споживача", - сказав Пантелеєв.

Такі турбіни мають вищу ефективність у порівнянні зі старими котлами, можуть працювати в режимі часткової потужності, адаптуючись до попиту на енергію, та запускаються до повної потужності дуже швидко - за дві-п'ять хвилин. Водночас вони мають менші втрати теплової енергії, менші розміри та вагу, нижчі витрати на утримання та ремонт, менші викиди.

Крім того, для гарантованого електрозабезпечення потрібно встановити невеликі когенераційні установки потужністю від 2,5 до 15 МВт на основних котельнях міста.

Вартість впровадження концепції в повному обсязі - до 1,2 млрд євро, термін реалізації - 12-15 років.

Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 000 киян.

"Мова не йде про чарівну паличку і те, що ми зможемо розв'язати всі проблеми. Сьогодні йде мова про виживання міста і забезпечення принаймні основних послуг в "островах", - сказав він.

Концепцію відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва підтримали 85 депутатів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5771
  0,1028
 0,26
EUR
 1
 42,8501
  0,0196
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4404  0,06 0,15 39,9880  0,06 0,16
EUR 42,6900  0,08 0,19 43,4772  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4900  0,12 0,30 39,5100  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес