У Києві планують побудувати шість міні-ТЕЦ

Міська влада Києва розглядає можливість створення шести невеликих теплових електроцентралей додатково до трьох, які існують зараз. Про це на засіданні Київської міської ради в четвер, 16 травня, розказав заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв.

Концепція відновлення енергосистеми Києва, яку презентував Пантелеєв, передбачає створення шести нових ТЕЦ потужністю від 20 МВт до 324 МВт (загальна потужність - 619 МВт). "Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок так званих міні-ТЕЦ, які будуть розподілені по Києву і наближені до споживача", - сказав Пантелеєв.

Такі турбіни мають вищу ефективність у порівнянні зі старими котлами, можуть працювати в режимі часткової потужності, адаптуючись до попиту на енергію, та запускаються до повної потужності дуже швидко - за дві-п'ять хвилин. Водночас вони мають менші втрати теплової енергії, менші розміри та вагу, нижчі витрати на утримання та ремонт, менші викиди.

Крім того, для гарантованого електрозабезпечення потрібно встановити невеликі когенераційні установки потужністю від 2,5 до 15 МВт на основних котельнях міста.

Вартість впровадження концепції в повному обсязі - до 1,2 млрд євро, термін реалізації - 12-15 років.

Перший етап до кінця року передбачає забезпечення безперебійним постачанням тепла близько 300 000 киян.

"Мова не йде про чарівну паличку і те, що ми зможемо розв'язати всі проблеми. Сьогодні йде мова про виживання міста і забезпечення принаймні основних послуг в "островах", - сказав він.

Концепцію відновлення та підвищення енергетичної стійкості міста Києва підтримали 85 депутатів.