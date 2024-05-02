Експорт е/е у квітні знизився в 13 разів, імпорт зріс більше ніж на третину - «Д.Трейдінг»

Обсяг експорту електроенергії у квітні 2024 року порівняно з березнем знизився майже в 13 разів, ставши найменшим цього місяця за останні 10 років, імпорт зріс більш як на третину і став рекордним за такий самий період, повідомило ТОВ "Д.Трейдінг".

За даними компанії, експорт здійснювався тільки в лічені дні квітня - і через дефіцит, і через низькі ціни в денні години в Європі, і становив 12 млн кВт-год.

"6-13 квітня експортери постачали невеликі обсяги, здебільшого в нічний час і в години піку сонячної генерації, коли середньодобовий спред був від'ємний. Максимальна потужність експорту за годину була зафіксована 8 квітня о 12 годині та становила 388 МВт - лише 57% від максимального перетину на експорт (680 МВт)", - наголошується в аналітичній довідці "Д.Трейдінг", наданій "Енергореформі".

Найбільше ресурсів з України було експортовано до Угорщини (4,2 млн кВт-год). На другому місці Молдова (4,0 млн кВт-год), далі - Румунія (2,4 млн кВт-год), Словаччина (1,2 млн кВт-год), Польща (0,1 млн кВт-год).

Імпорт електроенергії у квітні проти попереднього місяця зріс на 56,8 млн кВт-год (+34%) - до 225 млн кВт-год. Пікове значення імпорту було 30 квітня на 20 годині й сягнуло 1 697 МВт (99% від наявної пропускної спроможності, що становить 1700 МВт). Найбільше в Україну було імпортовано з Угорщини (98,7 млн кВт-год), на другому місці Румунія (47,9 млн кВт-год), далі - Словаччина (43,9 млн кВт-год), Молдова (20,4 млн кВт-год), Польща (14,4 млн кВт-год).

"Порівняно з цим самим місяцем щонайменше за останні 10 років квітень 2024 року став рекордним за імпортом, хоча традиційно в ньому виникав надлишок електроенергії, що призводило до експорту незатребуваного ресурсу. Втім, обстріли енергетичної системи наприкінці березня та у квітні спричинили дефіцит потужності для генерації. Було втрачено до 8 ГВт генерувальних потужностей в ОЕС України. Також у другій половині квітня істотно зросло споживання електроенергії, що додатково збільшило дефіцит", - пояснюють аналітики "Д.Трейдінг".

Вони звертають увагу, що через пошкодження енергетичного обладнання вдень, завдяки сприятливим умовам для генерації СЕС, був профіцит електроенергії, який можна було експортувати, але водночас у години ранкового та вечірнього піку спостерігався її гострий дефіцит, який частково покривався комерційним імпортом із країн ЄС. Крім того, останні два тижні квітня вирізнялися тим, що майже кожного робочого дня НЕК "Укренерго" залучала аварійну допомогу у країн-сусідів.

Аналітики також зазначають, що імпорт електроенергії став одним із важелів, який дав змогу не впроваджувати масових обмежень споживання електроенергії в регіонах, де було достатньо і генерувальних, і мережевих потужностей для передачі електроенергії.

Водночас вони акцентують, що трейдери та постачальники змогли швидко відреагувати на дефіцит через російські удари лише тому, що ціна електроенергії в країнах Європи була на той момент нижчою за ціни в Україні та чинні прайс-кепи.

