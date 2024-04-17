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Бізнес міг би на зиму побудувати 500-1000 МВт розподіленої генерації при створенні умов для цього – глава БАУ
10:29 17.04.2024 |
При створенні державою умов для розвитку розподіленої, в тому числі вкрай дефіцитної через обстріли РФ маневреної генерації, бізнес міг би до кінця року побудувати 500-1000 МВт таких потужностей, передає Енергореформа.
Так вважає голова правління Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.
"Думаю, що все-таки до 1000 МВт потужності ще можна було б встигнути побудувати на зиму, якщо почнемо робити все це вже сьогодні. Якщо більш реально дивитися, можливо, половину з цього встигнемо в поточному році", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві 16 квітня щодо розвитку розподіленої генерації.
При цьому Гелетуха акцентував, що необхідно запустити процес розбудови розподіленої генерації, "щоб ці тисячі мегават почали з'являтися".
"Якщо ми цього не запустимо зараз, то ми і в наступному році будемо мати дефіцит", - зауважив він.
Глава БАУ вказав, що асоціація учора направила лист президенту України Володимиру Зеленському, а також премєр-міністру Денису Шмигалю, міністру енергетики Герману Галущенку та керівникам низки інших міністерств та відомств, в якому запропонувала прийняти програму розвитку розподіленої генерації в Україні, якою передбачити більше 20 пунктів пропозицій від бізнесу.
Серед них - зняття прайс-кепів на ринку е/е, доступність кредитної програми "5-7-9" для об'єктів енергетики, суттєве спрощення підключення до мереж, поширення на розподілені об'єкти умов закону про підтримку проєктів зі значними інвестиціями, а також створення посади першого віце-прем'єра, відповідального за енергетику, який би координував всю цю розбудову, оскільки рівня міністерства для цього мало.
"Бізнес готовий це робити, але перед тим, як вкладати інвестиції, він все порахує. І доки немає умов, якихось зрозумілих термінів окупності хоча б у межах 5 років, ні внутрішні інвестори, ні іноземні банки у це вкладати не будуть", - висловив переконання глава БАУ, додавши при цьому, що Україна має катастрофічний дефіцит маневрених потужностей, який могли б замістити саме невеликі об'єкти генерації, насамперед на газі, в тому числі й відновлюваному, а також Energy Storage.
Серед переваг розподіленої генерації, яка, на його думку має бути зараз пріоритетом для держави на відміну від будівницва централізованих атомних блоків та відновлення дуже пошкоджених блоків ТЕС та ГЕС, він назвав відносно короткі терміни будівництва та доступність фінансування.
"Якщо ми зараз вкладаємо в газову генерацію, практично через рік її вже реально запустити. Масово через два роки. Тоді ми вже зможемо набудувати таку потужність розподіленої генерації, якої буде достатньо для перекриття дефіциту. І одна справа назбирати інвестиції на атомний блок 1 ГВт і будувати його 10 років, це приблизно $10 млрд, інша справа - знайти інвестиції в газопоршневу машину 5 МВт, що приблизно складає $5 млн", - пояснив глава БАУ, додавши що й технічну західну допомогу під невеликі об'єкти набагато легше отримати.
Як повідомляла Енергореформа, на цій же прес-конференції голова наглядової ради Групи компаний Кліар Енерджі Петро Багрій повідомив, що з початку поточного року вона була змушена зупинити свої 3 ТЕС на біомасі загальною встановленою потужністю 22 МВт через відсутність рентабельності виробництва електроенергії.
За його словами, ціна на сировину (тріску), яку встановило Держлісагентство, призводить до роботи у збиток навіть за зеленого тарифу в майже 13 євроцентів за кВт-год. Крім того, борги ДП "Гарантований покупець" перед компаніями Групи длосягли 200 млн грн.
Він також акцентував, що Група має ще дві нові біо-ТЕС 12 МВт та 6 МВт, але поки не запускає їх в роботу, аби не генерувати збитки.
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