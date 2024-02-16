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Переукласти договори з «Гарантованим покупцем» змогли менш як 10 станцій на біогазі - експерт
13:11 16.02.2024 |
Менш як 10 електростанцій із 100 наявних в Україні, що працюють на біогазі та біомасі, змогли переукласти договори з ДП "Гарантований покупець"; решта припинили отримувати кошти за відпущену електрику й зазнають збитків.
Про це в коментарі Укрінформу заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха.
"Зараз є близько 135 МВт встановленої потужності установок на біогазі", - зазначив експерт.
За його словами, із 26 січня виникли проблеми із врегулюванням роботи електростанцій на біогазі та біомасі. Вони пов'язані із прийняттям НКРЕКП постанови №178 від 24 січня 2024 року, коли наявність договору про надання послуги зі зменшення навантаження стала обов'язковою для участі у балансуючій групі Гарантованого покупця.
Гелетуха зауважує, що документ найперше орієнтується на сонячну генерацію, яка може давати надлишок електрики і яку іноді потрібно розвантажувати. Водночас, біогазові й біомасові станції дають базове навантаження й працюють стабільно.
Крім того, станції на біомасі та біогазі не мають телеметрії, яка необхідна для укладання договорів на послуги зі зменшення навантаження. "Сумарно в Україні близько 100 установок на біомасі та біогазі. Виконали цю норму менше 10 електростанцій", - сказав Гелетуха.
У результаті, із 27 січня електростанції, що не підписали договори із Гарантованим покупцем, не отримують кошти за відпущену електроенергію. При цьому з технологічних причин вони не можуть призупинити роботу.
"НКРЕКП розуміє ситуацію і планує вивести ці електростанції з-під регулювання щодо зменшення навантаження на період до кінця війни. Але потрібні й зміни на рівні закону", - зауважив експерт.
Він також наголосив, що немає механізму компенсації збитків, яких зараз зазнають біогазові станції.
Як повідомлялося, 24 січня 2024 року НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої Гарантований покупець та учасники його балансуючої групи були зобов'язані привести договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у відповідність із оновленим типовим договором та укласти договір про участь у балансуючій групі Гарантованого покупця.
Привести договори у відповідність, щоб не бути виключеними із балансуючої групи, потрібно було не пізніше 26 січня.
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