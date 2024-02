Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану

Українська Рада Бізнесу та низка IT-об'єднань (Асоціація IT Ukraine, Lviv IT Cluster та Kharkiv IT Cluster) заявили, що урядовий законопроєкт №10449 про мобілізацію потребує доопрацювання та усунення неконституційних норм, котрі негативно впливають на бізнес.