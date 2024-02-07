Фінансові новини
- |
- 07.02.24
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану
15:56 07.02.2024 |
Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №9456 про митний контроль та митне оформлення біометану, що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України, передає Енергореформа.
Про це повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.
Згідно з його інформацією в Телеграм-каналі 7 лютого, "за" законопроєкт, зареєстрований у Раді ще на початку липня 2023 року, проголосувало 253 депутати.
"Законопроєкт №9456 вирішує проблему експорту біометану, дозволяє митно оформлювати біометан так, як природний газ", - прокоментував Енергореформі голова Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха.
Він пояснив, що прямої заборони на експорт біометану немає, на відміну від природного газу, але не прописані митні процедури, як оформлювати біометан.
"Це дуже вигідний сектор, європейці готові купувати наш біометан і платити за нього премію. Тому дуже добре, що Україна просунулася у цьому питанні", - зазначив Гелетуха.
Як повідомляла Енергореформа, керівник БАУ Георгій Гелетуха неодноразово наголошував, що Україна може стати лідером у виробництві біометану в Європі, і необхідно створити всі умови для його експорту.
У 2023 році БАУ переглянула оцінку потенціалу виробництва біометану з урахуванням можливості використання для цього покривних культур, у результаті чого ці обсяги можуть сягати 20 млрд куб. м на рік замість прогнозованих до цього 9,7 млрд куб. м.
Мінагрополітики прогнозує, що український бізнес у 2030 році зможе виробляти до 1 млрд куб. м біометану, а у 2050 році - 16 млрд куб. м.
У 2023 році в Україні очікувалося відкриття щонайменше п'яти біометанових заводів потужністю від 3 млн куб. м до 50 млн куб. м на рік та перспективою експортувати вироблений ресурс.
Якихось технічних обмежень для його транспортування газотранспортною системою немає.
Агрохолдинг "Галс Агро", який у квітні 2023 року тому запустив перший в Україні біометановий завод на Чернігівщині потужністю 3 млн куб. м газу на рік, розраховував поставити перші партії біометану на експорт уже того ж року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
|Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт
|Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану
|Бізнес-асоціації просять доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію
|«Укрфінжитло» припинить видавати пільгову іпотеку на нерухомість на вторинному ринку
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|Боррель побачив, як Україна створює «Армію дронів»
Бізнес
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту
|Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні