Рада прийняла за основу законопроект про експорт біометану

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №9456 про митний контроль та митне оформлення біометану, що переміщуються трубопровідним транспортом через митний кордон України, передає Енергореформа.

Про це повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.

Згідно з його інформацією в Телеграм-каналі 7 лютого, "за" законопроєкт, зареєстрований у Раді ще на початку липня 2023 року, проголосувало 253 депутати.

"Законопроєкт №9456 вирішує проблему експорту біометану, дозволяє митно оформлювати біометан так, як природний газ", - прокоментував Енергореформі голова Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха.

Він пояснив, що прямої заборони на експорт біометану немає, на відміну від природного газу, але не прописані митні процедури, як оформлювати біометан.

"Це дуже вигідний сектор, європейці готові купувати наш біометан і платити за нього премію. Тому дуже добре, що Україна просунулася у цьому питанні", - зазначив Гелетуха.

Як повідомляла Енергореформа, керівник БАУ Георгій Гелетуха неодноразово наголошував, що Україна може стати лідером у виробництві біометану в Європі, і необхідно створити всі умови для його експорту.

У 2023 році БАУ переглянула оцінку потенціалу виробництва біометану з урахуванням можливості використання для цього покривних культур, у результаті чого ці обсяги можуть сягати 20 млрд куб. м на рік замість прогнозованих до цього 9,7 млрд куб. м.

Мінагрополітики прогнозує, що український бізнес у 2030 році зможе виробляти до 1 млрд куб. м біометану, а у 2050 році - 16 млрд куб. м.

У 2023 році в Україні очікувалося відкриття щонайменше п'яти біометанових заводів потужністю від 3 млн куб. м до 50 млн куб. м на рік та перспективою експортувати вироблений ресурс.

Якихось технічних обмежень для його транспортування газотранспортною системою немає.

Агрохолдинг "Галс Агро", який у квітні 2023 року тому запустив перший в Україні біометановий завод на Чернігівщині потужністю 3 млн куб. м газу на рік, розраховував поставити перші партії біометану на експорт уже того ж року.