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АНАЛІТИКА

Bloomberg: ЄС вважає, що проживе без контракту на транзит газу між Україною й Росією

 

Європейський Союз підтримає рішення України не продовжувати транзитний газовий контракт з Росією. У Єврокомісії виходять з того, навіть Австрія і Словаччина, які найбільше залежать від російських постачань, зможуть знайти альтернативні джерела газу. Але все ще існують варіанти, за яких Україна продовжить транзит, пише Bloomberg.

Один зі способів - перенесення точки приймання російського газу на східний кордон України. В такому разі зацікавлені європейські компанії зможуть укласти угоду з Оператором ГТС України про транспортування газу до Австрії, Словаччини чи Чехії.

Про такий самий варіант 25 січня з посиланням на пресслужбу Кабміну повідомило українське агентство "Інтерфакс-України".

За словами його джерела, "Україна може говорити з європейською країною про використання своєї газотранспортної мережі".

Україна пропонувала перенести точки приймання газу на кордон з Росією ще десять років тому, коли прем'єром був Арсеній Яценюк.

За словами співрозмовників агентства, Єврокомісія попередньо проаналізувала потенційні сценарії на випадок припинення транзитної угоди, включно з моделюванням пропускної здатності інших газопроводів, таких як "Турецький потік". Виконавча влада ЄС збирається обговорити це питання з державами-членами в лютому, а 4 березня офіційно представити план міністрам енергетики.

Довгостроковий транзитний контракт між Україною й Росією був укладений на 2020-2024 роки. Зараз він передбачає щорічний транзит 40 млрд куб. м, але Росія стільки не використовує і не компенсує недостачу, попри правило "качай або плати". Через це Нафтогаз ініціював міжнародний арбітраж проти Газпрому. У 2022 році Росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це був найнижчий обсяг транзиту за часи незалежності України з 1991 року. У 2023 році він упав до 14,6 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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