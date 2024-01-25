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АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч планує почати будівництво чотирьох атомних реакторів - Галущенко

 

Українська влада розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів вже цього літа або восени.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Думаю, влітку-восени почнемо будівництво. Нам потрібні корпусні (ядерні реактори - ред.)», - сказав він.

Галущенко додав, що всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС (ХАЕС), що на заході України.

Зазначається, що будівництво 3-го і 4-го блоків на ХАЕС розпочалося у 1980-х роках, але було заморожене. З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори - по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрати від Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

«3-м і 4-м блоками на ХАЕС ми хочемо компенсувати втрати від Запорізької АЕС, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо придбати. Якби ми сьогодні отримали корпуси ядерних реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», - сказав Галущенко.

Паралельно з будівництвом радянських атомних блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків AP1000, також на ХАЕС.

«Нам потрібно ухвалити у парламенті закони, і у нас є проєкти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоках. Це ВВЕР-1000 (для 3-го і 4-го блоків - ред.), а 5-й і 6-й ми хочемо будувати по типу AP. Це паралельний процес», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, у НАЕК "Енергоатом" заявляють, що добудова на Хмельницькій атомній електростанції енергоблоків №3 та №4 дозволить компенсувати 45% від максимального виробітку електрики тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через "постчорнобильський" мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Президент Енергоатома Петро Котін і президент та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман 17 грудня 2023 року підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.
 

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