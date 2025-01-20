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АНАЛІТИКА

Україна та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері ОПК

Україна та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері ОПК

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін обговорив зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном та послом Франції Гаелем Весьєром подальшу співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Про це Сметанін повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Минулого року Україна та Франція підписали кілька угод про співробітництво у сфері оборонної промисловості. Деякі з цих домовленостей уже в процесі реалізації, деякі потребують додаткової політичної підтримки. Саме це обговорили сьогодні під час зустрічі з представниками французької делегації», - йдеться в повідомленні.

Україна та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері ОПК

 

Зокрема, сторони домовились вибудувати двосторонню інфраструктуру для прискорення вирішення всіх питань.

Україна та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері ОПК

 

Також Сметанін подякував французьким партнерам за підтримку нашого оборонного сектору і за прагнення досягти скорішого результату у співпраці.
 

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