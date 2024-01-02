Українські газові сховища допомагають Європі запобігти подальшим енергокризам – FT

Європейські компанії прискорили відбір природного газу з українських сховищ, оскільки попит на опалення зростає в зимові місяці.

Про це пише Financial Times.

За словами газети, використання українських сховищ зменшує ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи.

"Європейські компанії звернулися до України, де знаходяться найбільші в Європі сховища, для зберігання своїх запасів на початку цього року, попри повномасштабну війну в країні.

За словами аналітиків, це рішення допомогло енергетичним групам і трейдерам здійснити лише відносно невеликий відбір газу зі сховищ в ЄС, що дозволило утримати ціни на газ на низькому рівні і полегшило їх поповнення в наступному році", - пише FT.

"Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки газопостачання Центральної та Східної Європи цієї зими", - сказала керівниця відділу європейського газового ціноутворення в Argus Media Наташа Філдінг.

За її словами, використання газу, що зберігається в Україні, "допомагає Європі підтримувати свої внутрішні запаси на високому рівні, зменшуючи ризик того, що сховища майже спорожніють через тривалі морози наприкінці зими".

"Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна ЄС, що є спадщиною її ролі як ключової країни-транзитера російського трубопровідного газу, на яку до вторгнення припадало майже 40% поставок газу в ЄС.

У 2022 році ЄС занурився в енергетичну кризу, коли ціни на природний газ влітку зросли до рекордно високого рівня, оскільки РФ скоротила постачання.

Україна стала альтернативою для зберігання газу, призначеного для сусідніх країн, оскільки сховища в ЄС досягли майже максимальної потужності ще в середині жовтня", - відзначає газета.

"Ураїна також запропонувала такі стимули, як низькі тарифи на зберігання та звільнення від мита на три роки, що дозволило легко реімпортувати газ до ЄС, оскільки Київ прагне до подальшої інтеграції в енергетичний ринок блоку.

Більшість сховищ в країні знаходяться глибоко під землею на заході України, далеко від лінії фронту, і Київ запропонував іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів, тобто третину національних потужностей. Це на додачу до 115 млрд кубометрів існуючих потужностей для зберігання газу в ЄС", - додає FT.

За даними "Нафтогазу", європейські компанії накопичили близько 2,5 млрд кубометрів природного газу напередодні зимових місяців, що є рекордним показником з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Назви компаній, що зберігають газ у сховищах, зазвичай не розголошуються з міркувань безпеки, але сировинний трейдер Trafigura у своєму останньому фінансовому звіті показав, що він є серед них.

Компанії почали відбирати газ з українських сховищ на початку листопада, при цьому чистий відбір в середньому становив близько 10,7 млн кубометрів на добу, свідчать дані Argus Media.

Цей темп прискорився на тлі різкого похолодання в грудні, коли чистий відбір майже подвоївся до середнього показника 26 млн кубометрів на добу до середини грудня.

За даними Argus, Польща отримала більше половини газу, викачаного з українських сховищ, а решту використали Молдова, Словаччина та Угорщина.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення газових сховищ ЄС, незважаючи на холодну погоду, навіть наприкінці грудня залишався на рівні майже 90%, що значно перевищує середній показник за попередні п'ять років.

"Відбір газу з українських сховищ безумовно допоміг утримати європейські запаси на рівні близько 90 відсотків", - сказав старший аналітик Rystad Energy Ніколін Бромандер.