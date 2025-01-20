Пенсійний фонд здійснюватиме виплати компенсацій за розміщення переселенців

Пенсійному фонду України передали повноваження з адміністрування виплат компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«Із січня 2025 року виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі - компенсація витрат) здійснює Пенсійний фонд України за списками отримувачів, наданими Міністерством розвитку громад та територій України», - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 1 березня 2025 року, розгляд заяв та прийняття рішень про призначення компенсації витрат забезпечать органи Пенсійного фонду України.

Відповідні зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб були ухвалені Кабінетом міністрів 31 грудня 2024 року постановою №1544.

Наголошується, що особам, які мали право на отримання компенсації витрат раніше і включені до списків, переданих до Пенсійного фонду України, виплата продовжується без додаткового звернення.

У ПФУ нагадали, що компенсація витрат надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам. Сума компенсації становить 450 грн за кожну внутрішньо переміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні.