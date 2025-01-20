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Кабмін вперше замовив у вчених наукові розробки: на чому сфокусуються
12:37 20.01.2025 |
Кабінет міністрів вперше затвердив список держзамовлень науковцям, які створять 22 наукові розробки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Змінюємо підхід до науки: раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифра, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні Уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу", - розповів він.
За його словами, це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, "коли розробки - це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості".
Міністр повідомив, що науковці зосередяться на розробках у наступних сферах:
* посилення національної безпеки;
* розвиток енергетики - технології для отримання водневого палива;
* агровиробництво - подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
* розвиток медичних технологій - нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;
* подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;
* цифровізація і штучний інтелект.
На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.
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