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Україна, Британія і Литва запустять систему Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням зерна з окупованих територій
13:12 20.01.2025 |
Аграрні міністри України, Великої Британії та Литви в межах Берлінської конференції міністрів сільського господарства підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.
"Це перший крок на рівні міністрів у межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років. Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться в Литві - у порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції", - написав він у телеграмі.
Міністр зазначив, що ця система передбачає прозорий контроль над зерном: GVS дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування. Водночас інноваційна база даних від Великої Британії - передові технології визначення місця вирощування - допоможуть захистити інтереси українських фермерів та прозорість ринку.
"Ця співпраця є прикладом того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, що вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу", - акцентував Коваль і подякував партнерам за довіру та підтримку.
Міністр агрополітики наголосив, що Україна буде йти до перемоги не тільки на полі бою, а й у захисті наших ресурсів і прав.
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