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Мін'юст відновив роботу усіх держреєстрів після масштабної кібератаки

12:52 20.01.2025 |

Економіка

 

З 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Отже, вже працюють такі реєстри:

* Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
* Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
* Автоматизована система виконавчого провадження;
* Електронний реєстр апостилів;
* Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;
* Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";
* Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Наразі триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Водночас відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Також найближчим часом на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами, додали у Мін'юсті.
За матеріалами: Економічна правда
 

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