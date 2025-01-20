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АНАЛІТИКА

Торік вантажообіг портів України сягнув 97,2 мільйона тонн

11:48 20.01.2025 |

Економіка

Торік вантажообіг портів України сягнув 97,2 мільйона тонн

 

Вантажообіг портів України у 2024 році досяг рекордного показника в 97,2 млн т; на експорт Українським морським коридором відправлено 76,4 млн т вантажів до 52 країн світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.

"За даними ДП «АМПУ», українські морські порти у 2024 році встановили новий рекорд, обробивши 97,2 млн т вантажів. Це значно перевищує показник 2023 року, який складав 62 млн т, і свідчить про відновлення та подальший розвиток морської логістики України навіть в умовах складної геополітичної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними драйверами зростання стали зернові та рудні вантажі, які забезпечили 60,3 млн т і 18,5 млн т відповідно.

Зернові залишаються провідною статтею експорту.

Одним із найважливіших досягнень стало стабільне функціонування Українського морського коридору, наголосили в АМПУ. Завдяки злагодженій роботі портів Великої Одеси обсяги вантажообігу значно зросли порівняно з минулим роком.

Торік вантажообіг портів України сягнув 97,2 мільйона тонн

 

За минулий рік морським коридором скористалися 3 138 суден, загальний вантажообіг морським коридором сягнув 79,9 млн т, експорт - 76,4 млн т до 52 країн світу.

Дунайські порти відіграли ключову роль у підтримці експорту, перевантаживши 17,3 млн т вантажів. Це підкреслює їхнє стратегічне значення для української економіки в умовах пошуку альтернативних логістичних маршрутів.

Торік вантажообіг портів України сягнув 97,2 мільйона тонн

 

"Особлива подяка українським військовим, які забезпечують функціонування морського коридору, а також усім, хто працює над стабільною роботою портів", - підсумували в АМПУ.
 

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