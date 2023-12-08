Китай запустив першу у світі комерційну СЕС на новітніх сонячних панелях

Китайська корпорація China Three Gorges (CTG) повідомила про запуск в експлуатацію першої у світі комерційної сонячної електростанції на перовськітних панелях. Про це йдеться в заяві компанії в соцмережі X.

Її потужність становить 1 МВт.

Станція розташована в північному автономному регіоні Внутрішня Монголія і складається з 11 200 сонячних панелей на площі 27 000 кв. м.

"Перовськіт, який є новим матеріалом для сонячних елементів, пропонує такі переваги, як висока ефективність, стабільність і низька вартість, це майбутній напрям розвитку сонячних панелей", - вказує компанія.

Перовськіт, названий за іменем російського мінералога Льва Перовського, - це дешевий та легкий у виготовленні матеріал, який має таку ж кристалічну структуру, що й титанат кальцію (CaTiO3).

Для виготовлення традиційних сонячних панелей використовують кремній. Перовськітні матеріали, як і кремній, мають напівпровідникові властивості, але потенційно мають кращий коефіцієнт корисної дії.