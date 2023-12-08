Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Глава «Укренерго» прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року
23:58 07.12.2023 |
На енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання, прогнозує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
При цьому він зазначив, що в четвер, 7 грудня, споживання стало рекордним для нинішнього опалювального сезону.
"Споживання пішло навіть вище, ніж ми планували. Сьогодні ми спостерігали максимальне споживання в нинішньому ОЗП. Дефіцит, що виник, вимірюється кількома блоками ТЕС, яких бракує системі, тому ми були змушені залучити аварійну допомогу з Європи, щоб збалансовано пройти цей непростий робочий день", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер увечері.
Водночас він назвав три фактори, які можуть компенсувати дефіцит і сприяти збалансованій роботі енергосистеми надалі.
"По-перше, це якнайшвидше виведення з ремонту всіх можливих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, по-друге - це імпорт електроенергії, який сьогодні дуже обмежений регуляторно, хоча "Укренерго" забезпечила технічну можливість імпортувати 1,7 ГВт. І третій фактор - це економія е/е як населенням, так і бізнесом", - перерахував Кудрицький умови поліпшення енергопостачання.
Він пояснив, що розраховує на ухвалення необхідних регуляторних рішень, щоб було економічне підґрунтя імпортувати європейську е/е, а також закликав не лише населення, а й український бізнес - наприклад, власників офісів, адміністративних приміщень, торговельних центрів - обмежити споживання е/е в денний час приблизно з 09:00 до 19:00.
"Ми не закликаємо до повного аскетизму, але необхідно подивитися, де можна заощадити, не вмикати на повну потужність освітлення та енергоємне обладнання", - пояснив голова "Укренерго".
Він також додав, що магістральна мережа, якою управляє системний оператор, "не має вузьких місць, працює без обмежень, і з цього боку жодної небезпеки для забезпечення енергопостачання немає".
Як повідомлялося, сьогодні, 7 грудня, "Укренерго" приймало аварійну допомогу протягом 8 годин потужністю 700 МВт.
Раніше системний оператор зазначав, що імпорт е/е економічно гальмують чинні прайс-кепи на ринку е/е, які не сприяють постачанню дорожчого європейського ресурсу.
Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі також закликав до економії, зокрема бізнес.
"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність освітлення вивісок і вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з погляду енергоефективності. Усе це дасть змогу уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас - це світло для всіх", - наголосив Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський позивається до Зеленського щодо громадянства
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава «Укренерго» прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року
|Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій
|МВФ підтвердив потребу України в $42 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року
|Україна домовилася зі США про виробництво 155 мм снарядів. Реалізація проєкту займе роки
|НБУ вибудовує комунікації з податковою і митницею для повернення валютної виручки - Пишний
|У Нацбанку розглядають можливість подальшого послаблення валютних обмежень
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений