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АНАЛІТИКА

Глава «Укренерго» прогнозує напружену ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і поліпшення до нового року

 

На енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання, прогнозує голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

При цьому він зазначив, що в четвер, 7 грудня, споживання стало рекордним для нинішнього опалювального сезону.

"Споживання пішло навіть вище, ніж ми планували. Сьогодні ми спостерігали максимальне споживання в нинішньому ОЗП. Дефіцит, що виник, вимірюється кількома блоками ТЕС, яких бракує системі, тому ми були змушені залучити аварійну допомогу з Європи, щоб збалансовано пройти цей непростий робочий день", - сказав Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер увечері.

Водночас він назвав три фактори, які можуть компенсувати дефіцит і сприяти збалансованій роботі енергосистеми надалі.

"По-перше, це якнайшвидше виведення з ремонту всіх можливих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, по-друге - це імпорт електроенергії, який сьогодні дуже обмежений регуляторно, хоча "Укренерго" забезпечила технічну можливість імпортувати 1,7 ГВт. І третій фактор - це економія е/е як населенням, так і бізнесом", - перерахував Кудрицький умови поліпшення енергопостачання.

Він пояснив, що розраховує на ухвалення необхідних регуляторних рішень, щоб було економічне підґрунтя імпортувати європейську е/е, а також закликав не лише населення, а й український бізнес - наприклад, власників офісів, адміністративних приміщень, торговельних центрів - обмежити споживання е/е в денний час приблизно з 09:00 до 19:00.

"Ми не закликаємо до повного аскетизму, але необхідно подивитися, де можна заощадити, не вмикати на повну потужність освітлення та енергоємне обладнання", - пояснив голова "Укренерго".

Він також додав, що магістральна мережа, якою управляє системний оператор, "не має вузьких місць, працює без обмежень, і з цього боку жодної небезпеки для забезпечення енергопостачання немає".

Як повідомлялося, сьогодні, 7 грудня, "Укренерго" приймало аварійну допомогу протягом 8 годин потужністю 700 МВт.

Раніше системний оператор зазначав, що імпорт е/е економічно гальмують чинні прайс-кепи на ринку е/е, які не сприяють постачанню дорожчого європейського ресурсу.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі також закликав до економії, зокрема бізнес.

"Торговельні центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність освітлення вивісок і вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес з погляду енергоефективності. Усе це дасть змогу уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас - це світло для всіх", - наголосив Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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