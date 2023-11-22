Кабмін вніс зміни в порядок отримання гумдопомоги в енергетичній галузі – Мельничук

Кабінет міністрів уніс зміни до постанови № 824 від 22 липня 2022 року щодо отримання, розподілу, використання та обліку гуманітарної допомоги енергетиці в умовах воєнного стану, передає Енергореформа.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням у Телеграм-каналі 21 листопада, уряд таким чином доповнив перелік отримувачів допомоги військовими адміністраціями, розширив перелік набувачів, а також передбачив впровадження Міненерго інформаційно-комунікаційної системи - платформи оперативного моніторингу стану енергетичної галузі та обліку допомоги.

Крім того, він спростив процес передачі допомоги від акціонерного товариства "Хмельницькобленерго" як отримувача та процес інформування отримувачів щодо передачі допомоги.

Національний енергорегулятор НКРЕКП зі свого боку повідомив, що його голова Костянтин Ущаповський та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері верифікації предметів, закуплених для українських енергетичних компаній через Фонд енергетичної підтримки України.

У релізі НКРЕКП зазначається, що меморандум був розроблений у відповідь на ініціативу Єврокомісії та міжнародних донорів.

"Його метою є забезпечення співпраці сторін в питаннях верифікації та документації використання українськими енергокомпаніями предметів, закуплених та доставлених в рамках Фонду енергетичної підтримки України відповідно до наданих запитів на підтримку і укладених в рамках Фонду договорів купівлі", - йдеться у релізі.

Як повідомляла Енергореформа, згідно з порядком отримання гуманітарної допомоги від донорів для потреб енергетики (постанова №824 від 22 липня 2022 року), набувачами такої допомоги можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі, військові адміністрації, а також об'єкти критичної інфраструктури, які потребують термінового відновлення електро- та/або газопостачання.

Для отримання допомоги набувачі надають Міненерго відповідний запит, міністерство проводить їхній аналіз та за його результатами передає донорам інформацію про потреби.

Потенційні набувачі визначаються залежно від готовності донорів надати ту чи іншу допомогу, яка в результаті буде передана підприємствам через отримувачів цієї допомоги, якими постановою визначено ПАТ "Центренерго", НАК "Нафтогаз України" та АТ "Хмельницькобленерго". За потреби ними можуть бути інші держпідприємства чи організації зі сфери управління Міненерго.

Фонд підтримки енергетики України було створено навесні 2022 року за спільною ініціативою глави Міненерго України Германа Галущенка та єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон.

За даними Міненерго на початок листопада, загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики досяг понад EUR322 млн, з яких на рахунок Фонду фактично перераховано EUR192 млн від 15 донорів державного та приватного секторів з різних держав, решта суми - анонсовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.