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Україні для масштабної модернізації енергосистеми потрібно 15 мільярдів доларів
10:01 20.11.2023 |
Україна має в найближчі роки здійснити ряд заходів для підвищення потужності та гнучкості своєї енергосистеми. Для цього буде потрібно близько 15 млрд дол інвестицій.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, "Укренерго" розрахувало, якою має бути трансформація української енергосистеми на п'ять-сім-десять років, щоб зробити енергомікс дешевшим і чистішим. Для цього компанія навіть розробила певне інвестиційне меню.
Для того, щоб найкраще захистити українську генерацію, необхідно розосередити обʼєкти та здійснювати будівництво вже за новими технологіями та принципами зеленого переходу, без використання такого дорогого пального, як газ і вугілля.
За підрахунками "Укренерго" Україні знадобиться близько 15 млрд дол з яких 5,4 млрд дол може бути вкладено у вітрові електростанції (ВЕС), 2,5 млрд дол - сонячні електростанції (СЕС), ТЕС (обидва види) - 2,3 млрд дол, системи накопичення електричної енергії - 1,2 млрд дол, гідроакумілюючі електростанції "ГАЕС" - 3,7 млрд дол.
Відповідно, Україна найближчими роками потребуватиме 1,4 ГВт нових високоманеврених ТЕС, а також 1,1 ГВт ТЕС на біопальному. Також, планується побудувати 2 ГВт потужності на Дністровській і Канівській ГАЕС. Крім того, 3,8 ГВт СЕС, 4,5 ГВт ВЕС і 0,8 ГВт систем накопичення електричної енергії.
Кудрицький додав, що трансформація енергосистеми має відбуватись перш за все коштом приватних інвесторів.
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