Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується близько $80,42

Ціни на нафту прискорили зниження в понеділок. Ринки чекають на інавгурацію президента США Дональда Трампа і його перших заходів у сфері енергетичної та економічної політики.

"На ринках панує невизначеність через інавгурацію президента Трампа і ті численні розпорядження, які він, як повідомляється, планує підписати. Крім того, у США сьогодні вихідний, а це означає, що деякі учасники ринку можуть вважати за краще не йти на ризики", - зазначає аналітик ING Воррен Паттерсон.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір запровадити нові мита на імпорт з Китаю, Канади та Мексики, а також посилити санкції проти Ірану. Його плани також передбачають стимулювання виробництва енергоресурсів усередині країни.

Березневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:11 кч торгуються по $80,42 за барель, на 0,46% нижче від рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на 0,4%, до $77,08 за барель. Лютневі контракти на WTI торгуються зі зниженням на 0,33%, по $77,62 за барель.

Ізраїль і ХАМАС у неділю обмінялися заручниками в рамках угоди про перемир'я в Секторі Гази. У зв'язку з цим у разі ослаблення геополітичної напруженості на Близькому Сході підвищувальні ризики для цін можуть бути ослаблені.