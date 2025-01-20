Міноборони дозволило для використання в ЗСУ близько 40 нових зразків стрілецького озброєння й гранатометів у 2024 р.

Протягом 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало й дозволило для використання в Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння й близько 10 зразків гранатометів.

"У переліку кодифікованих зразків - пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки виробництва збройових концернів Німеччини, Чехії, Бельгії, США тощо", - повідомляє пресслужба міністерства.

Крім того, серед допущених до використання зразків стрілецької зброї є і продукція українських зброярів, зокрема універсальна гвинтівка-дробовик, яку можна використовувати і проти ворожої піхоти, і проти дронів.

"Рівень спроможностей війська оцінюється передусім арсеналом його озброєння. Важлива не лише кількість танків, артсистем, РСЗВ, а й чим озброєні піхотинці. Нові інструменти війни в руках наших воїнів - це більше можливостей на полі бою. Сучасна стрілецька зброя та гранатомети від провідних світових виробників озброєння та вітчизняних зброярів дають змогу нашим воїнам стріляти точніше, вражати ворога на великих відстанях. Кращі характеристики зброї, більша надійність - це ті фактори, від яких залежать і результати виконання бойових завдань, і життя наших воїнів", - зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Як зазначають у міністерстві, українські військовослужбовці, які застосовують стрілецьке озброєння західного виробництва в бойових умовах, відзначають його високу ефективність.

"Ці зразки зброї вирізняються кращою точністю та дальністю стрільби. Також воїни високо оцінюють ергономіку та зручність використання штурмових гвинтівок і кулеметів західного виробництва. Додамо, що штурмові гвинтівки західного виробництва використовують патрони 5,56 х 45 мм NATO, які мають більшу енергію кулі, ніж радянський боєприпас для стрілецької зброї 5,45 х 39 мм. Отже, західна зброя має перевагу за вбивчою дією. Порівняно з радянськими чи російськими зразками продукція європейських чи американських зброярів також вирізняється значно вищою культурою заводського виконання", - наголошується в повідомленні.

Усі кодифіковані протягом 2024 року гранатомети мають натовські калібри 40 і 84 мм. Серед них продукція європейських та американських збройових концернів. Серед допущених до експлуатації українських зразків - ручний гранатомет і підствольний гранатомет калібру 40 мм.