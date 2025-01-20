Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держпродспоживслужба торік розглянула понад 15 тисяч звернень громадян
13:53 20.01.2025 |
До територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів впродовж 2024 року надійшло понад 15,3 тис. пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає Укрінформ.
Найбільше звернень надійшло від громадян стосовно якості наданих послуг - 40,7%. На придбані товари поскаржилися 39,6% споживачів. На придбання продукції через Інтернет надійшло 19,7% звернень.
Зазначається, що за результатами розгляду звернень громадян у 58,0% вимоги споживачів задоволені. Споживачам повернуто 7,5 млн грн за неякісні товари та надані послуги.
Протягом квітня-грудня 2024 року перевірено 845 суб'єктів господарювання щодо додержання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг. Порушення встановлені у 380 суб'єктів господарювання (45% перевіреної кількості).
За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 129 осіб шляхом накладання адміністративних санкцій на суму 21,4 тис. грн, у добровільному порядку сплачено 19,1 тис. грн.
До відповідальності передбаченої ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» притягнуто 164 суб'єкта господарювання із накладанням адміністративно-господарських санкцій на суму 1179,0 тис. грн, добровільно сплачено 224,9 тис. грн.
Видано 235 приписів про припинення порушень прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг.
Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення РФ припинено заходи державного нагляду (контролю) постановою уряду від 13.03.2022 №303, а з квітня 2024 року постановою уряду від 08.03.2024 №261 відновлено позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Мін'юст звільнив керівника відповідального за держреєстри підприємства після масштабної кібератаки
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent торгується близько $80,42
|Держпродспоживслужба торік розглянула понад 15 тисяч звернень громадян
|Міноборони дозволило для використання в ЗСУ близько 40 нових зразків стрілецького озброєння й гранатометів у 2024 р.
|Україна, Британія і Литва запустять систему Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням зерна з окупованих територій
|Мін'юст відновив роботу усіх держреєстрів після масштабної кібератаки
|Кабмін вперше замовив у вчених наукові розробки: на чому сфокусуються
Бізнес
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році