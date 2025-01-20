Держпродспоживслужба торік розглянула понад 15 тисяч звернень громадян

До територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів впродовж 2024 року надійшло понад 15,3 тис. пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає Укрінформ.

Найбільше звернень надійшло від громадян стосовно якості наданих послуг - 40,7%. На придбані товари поскаржилися 39,6% споживачів. На придбання продукції через Інтернет надійшло 19,7% звернень.

Зазначається, що за результатами розгляду звернень громадян у 58,0% вимоги споживачів задоволені. Споживачам повернуто 7,5 млн грн за неякісні товари та надані послуги.

Протягом квітня-грудня 2024 року перевірено 845 суб'єктів господарювання щодо додержання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг. Порушення встановлені у 380 суб'єктів господарювання (45% перевіреної кількості).

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 129 осіб шляхом накладання адміністративних санкцій на суму 21,4 тис. грн, у добровільному порядку сплачено 19,1 тис. грн.

До відповідальності передбаченої ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» притягнуто 164 суб'єкта господарювання із накладанням адміністративно-господарських санкцій на суму 1179,0 тис. грн, добровільно сплачено 224,9 тис. грн.

Видано 235 приписів про припинення порушень прав споживачів сфери надання житлово-комунальних послуг.

Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення РФ припинено заходи державного нагляду (контролю) постановою уряду від 13.03.2022 №303, а з квітня 2024 року постановою уряду від 08.03.2024 №261 відновлено позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг.