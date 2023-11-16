Рекордна світова торгівля СПГ зросте за 5 років до 500 млн тонн — IEF

Відповідно до нової доповіді Міжнародного енергетичного форуму (IEF), світова торгівля скрапленим природним газом (СПГ) досягла рекордного рівня 2022 року і, як очікується, протягом п'яти років зросте ще на 25%, до 500 млн тонн на рік. Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі звітом під назвою «Крихка рівновага: динаміка торгівлі СПГ і ринкові ризики», Китай обігнав Японію й став найбільшим у світі імпортером СПГ, а США стали найбільшим експортером СПГ 2023 року. Його було створено Міжнародним енергетичним форумом і Synmax, компанією з аналітики супутникових даних.

Джозеф Макмонігл, генеральний секретар IEF, сказав: «СПГ користується більшим попитом, ніж будь-коли раніше, і продовжує стимулювати економічне зростання й зміцнювати енергетичну безпеку в усьому світі».

«Універсальність СПГ врятувала Європу від енергетичної кризи, а в Азії СПГ є важливою частиною енергетичного портфелю. Він допоміг мільйонам людей позбутися енергетичної бідності», - додав Макмонігл.

СПГ, який є переохолодженим газом, що транспортується спеціальними танкерами, сьогодні становить близько 15% усіх постачань газу в світі. Однією з переваг СПГ над газом із трубопроводів є те, що його можна транспортувати на великі відстані, направляти до нових центрів попиту в короткий термін і торгувати на відкритому ринку. Це робить СПГ особливо затребуваним у періоди криз на ринку.

У Європі частка СПГ у попиті на газ зросла з 12% десять років тому до понад 50%, а на 2030 рік очікується, що потужність Європи з регазифікації зросте ще на 48%.

«СПГ тепер є невід'ємною частиною енергетичного балансу Європи, виступаючи в якості базового навантаження і замінюючи роль російського трубопровідного газу», - йдеться у звіті.

Очікується, що в середньостроковій перспективі південно-східна Азія стане новою гарячою точкою імпорту СПГ, а на кінець десятиліття попит може подвоїтися завдяки Сингапуру, В'єтнаму й Філіппінам, йдеться у звіті.

«Очікується, що десять нових імпортерів приєднаються до ринку лише протягом наступних двох років. Зростання буде відбуватися завдяки використанню СПГ для приготування їжі й виробництва електроенергії», - йдеться у звіті.

Експорт СПГ із США зріс на 135% з 2019 року, і зараз США постачає його у 36 країн, йдеться у звіті. Він залишатиметься найбільшим джерелом зростання постачань СПГ у майбутньому - очікується, що експортні потужності зростуть на 17% до 2025 року і ще на 43% до 2028 року.