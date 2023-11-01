Газові сховища ЄС заповнені майже на 99%, надлишок відправляють на зберігання в Україну

Газові сховища Євросоюзу заповнені майже на 99%, що перевищило цільовий показник Брюсселя у 90% до листопада. Це змушує енергетичні компанії розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні зими. Про це з посиланням на Gas Infrastructure Europe пише Financial Times.

Як пояснило видання, цього року в Європі зберігається набагато більше газу, ніж багато хто міг очікувати після вторгнення РФ в Україну. Це сталося завдяки продовженню імпорту зрідженого природного газу і зниженню попиту.

"Європа запаслася настільки, наскільки могла", - заявила аналітик з Argus Наташа Філдінг.

Однак гарантій, що газу вистачить на всю зиму, ЄС не має. Тому енергетичні компанії дедалі частіше звертаються до України, де розташовані найбільші на континенті сховища. Як насідок, кількість природного газу, що зберігається в Україні, досягла найвищого рівня з моменту вторгнення РФ.

За даними Міненерго, запаси природного газу в українських підземних сховищах сягнули 16,02 млрд кубометрів. Це на 1,3 млрд більше, ніж рознарядка Кабміну на 1 листопада 2023 року. Цих запасів достатньо для проходження опалювального сезону, стверджують у міністерстві.

Державна енергетична компанія "Нафтогаз", зазначає, що резервуари розташовані в основному глибоко під землею на заході України, далеко від лінії фронту. Зараз вони містять понад 2 млрд кубометрів газу, що належить ЄС.

Нафтогаз запропонував іноземним замовникам понад 10 млрд кубометрів газу - третину національних потужностей.

Станом на середину 14 жовтня, підземні газові сховища Європи були заповнені на 97,9% (понад 105,1 млрд кубометрів газу при максимальній потужності сховищ близько 107,4 млрд куб).

Попри рекордно високі запаси газу в Європі, а також достатні вільні потужності для закачування до українських ПСГ, іноземні компанії у жовтні скоротили обсяги закачування газу до України. Це насамперед пов'язано із високими цінами на газ у Європі.

На думку аналітиків, додаткові запаси газу можуть захистити від подальшого значного зростання цін на газ у Європі. На тлі прогнозів про потепління найближчими тижнями вони впали на 10%.