Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу

Постачання біометану з України до Німеччини та інших країн ЄС? Наскільки все це реалістично в осяжному майбутньому? І чи така вже важлива сама ця тема, особливо зараз, у розпал війни Росії проти України? Якби за дослідженням під назвою "Використання потенціалів: вибудовування німецько-української біометанової кооперації" стояв лише берлінський "Центр ліберальної сучасності" (Zentrum Liberale Moderne, LibMod), його публікацію можна було би сприйняти за суто екологічну ініціативу, бо цей аналітичний центр близький до Зелених, хоч і позиціонується як надпартійний.

Спільна ініціатива LibMod і Zukunft Gas

Однак за цим дослідженням, а точніше кажучи - за цим проєктом, стоїть і Zukunft Gas - головна лобістська організація німецької газової промисловості, вельми далека, м'яко кажучи, від Зелених. Ще зовсім недавно вона виступала за тісну співпрацю з російським "Газпромом" і активно підтримувала газопровід "Північний потік - 2", з яким, у свою чергу, рішуче боровся LibMod. І ось тепер двоє ще донедавна ідейних супротивників об'єднали свої зусилля, щоб надалі спільно лобіювати в коридорах влади в Берліні ідею швидкого налагодження співпраці з Україною у сфері біометану.

Справді, взаємодія двох цих організацій видається дивовижною, однак "після російського нападу на Україну повернення до природного газу з Росії не буде як з кліматичних, так і з геополітичних міркувань", наголосив засновник і керівник LibMod Ральф Фюкс (Ralf Fücks) під час віртуальної презентації дослідження, що відбулася 12 жовтня в берлінській штабквартирі Zukunft Gas.

Своєю чергою голова головної організації німецьких газовиків Тімм Келер (Timm Kehler) підкреслив, що "наше енергопостачання в майбутньому забезпечуватимуть "зелена" електроенергія і нові гази. До нових газів належать поновлювані та декарбонізовані гази - такі, як водень і біометан". Біометаном, пояснив фахівець, називається одержуваний на біогазових установках, але потім очищений біогаз, який за своїми властивостями аналогічний до звичайного метану. Тож біометан можна прокачувати вже прокладеними газопроводами, зберігати в наявних ПСГ і використовувати всюди, де сьогодні застосовується викопний природний газ: в електроенергетиці, під час опалення житла, у промисловості, на транспорті.

"Зелений" водень - у майбутньому, біометан - уже зараз

А Україна, зазначили обидва спікери, має як розгалужену газотранспортну інфраструктуру, орієнтовану у напрямку ЄС, так і потужну сільськогосподарську галузь із величезним потенціалом для виробництва біогазу і, відповідно, біометану. При цьому сьогодні, наголосив Ральф Фюкс, уже не повторюватимуться помилки минулих років, коли в деяких регіонах світу заради виробництва біопалива спеціально вирощували, наприклад, кукурудзу, і це призводило, з одного боку, до появи монокультур, а з іншого - породжувало гострі дискусії щодо того, чи припустимо взагалі перетворювати продовольство на енергоносії. Але цей етап пройдено, запевнив глава LibMod, сьогодні на виробництво біометану йдуть лише сільськогосподарські відходи, наприклад солома кукурудзи.

За його словами, останнім часом багато говорилося про перспективи співпраці між ЄС і Україною у сфері "зеленого" водню, який одержують шляхом електролізу води з використанням електроенергії з поновлюваних джерел. Але це все ж таки є віддаленою перспективою, оскільки ще належить створити необхідні великі виробничі потужності, на що мало який інвестор піде в умовах війни.

"А ось поставки біометану, зокрема завдяки децентралізованому характеру його виробництва, можна було б розпочати хоч зараз, потрібно лише забезпечити фінансові та правові рамки", - вказав Ральф Фюкс. З ним погодився Тімм Келер, який висловився образно: "Почати можна було б буквально наступного понеділка". І він теж послався на децентралізовані структури.

Іншими словами, біогаз виробляється в Україні, як і в інших країнах, на великій кількості порівняно невеликих установок, обстрілювати які для російської армії просто нема сенсу - Росія під час цілеспрямованої руйнації української енергетичної інфраструктури завдає ударів по значно більших об'єктах, наприклад, по електростанціях. Цей аргумент міг би переконати потенційних інвесторів, тим паче, що спорудження біогазових установок не потребує надто великих коштів, які Німеччина до того ж могла б підстрахувати, надаючи інвестиційні гарантії.

Додатковий прибутковий бізнес для фермерів України

Тож чи не ключовою перешкодою на шляху швидкого розвитку українсько-європейської та українсько-німецької співпраці в галузі біометану видаються наразі правові, законодавчі проблеми, включно з питаннями сертифікації та врахування позитивного кліматичного ефекту.

Ці проблеми, нерідко не такі вже й складні, а також шляхи їх розв'язання, докладно описуються в представленому дослідженні, над яким співробітниця Zukunft Gas Анн-Крістін Ґольц (Ann-Kristin Golz) працювала разом із колегами з Києва - Олексієм Романовим, експертом консалтингової компанії Imepower, яка спеціалізується на питаннях енергетики, та Русланом Делідоном, директором компанії Pro-Energy, яка реалізовує конкретні проєкти в галузі біоенергетики.

Олексій Романов, який брав участь у презентації за допомогою відеозв'язку, відзначив велику зацікавленість українських фермерів у диверсифікації свого бізнесу. Він розповів, що сировина для біогазових установок є у великій кількості, проте попит на їхню продукцію на внутрішньому ринку поки що невеликий, а ось експорт обіцяє стати вельми прибутковим. До того ж він дозволив би хоча б частково завантажити газотранспортні потужності, тим паче що до кінця 2024 року транзит російського природного газу через Україну може повністю припинитися, нагадав київський експерт.

За словами Олексія Романова, поки в питанні інтеграції України в енергетичний ринок ЄС основну увагу було сфокусовано на електроенергетиці, тепер потрібно активізувати цей процес у газовій сфері. Тімм Келер висловив упевненість, що співпраця з Німеччиною в галузі біометану сприятиме енергетичній євроінтеграції України. Тепер з опублікованим дослідженням про перспективи цієї співпраці обидві організації, Zukunft Gas і LibMod, найближчим часом ознайомлять міністерство економіки ФРН і депутатів Бундестагу, повідомив Ральф Фюкс, відповідаючи на запитання про подальші кроки. За його словами, зараз потрібні "політичні ініціативи та політична воля".