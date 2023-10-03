Очікуючи на зимові обстріли, Україна зберігає запаси трансформаторів за кордоном - The Economist

Готуючись до нової атаки на енергетичну систему, Україна виготовить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, на заміну знищених атаками росіян, більша частина з них зберігається за кордоном.

Про це пише видання The Economist.

"Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена в Україні, а половина закуплена за кордоном. Але через удари по українських заводах вітчизняних трансформаторів було виготовлено дуже мало. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - йдеться в матеріалі.

The Economist пише, що українські інженери виконали хорошу роботу.

Вони розробили унікальні схеми розподілення електроенергії й обладнання по всій країні.

Також після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

Міністр енергетики України Герман Галущенко каже, Україна тепер має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками.

Але він очікує, що росіяни також винесуть уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". За його словами, країні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

The Economist побувало на одній з електростанцій, яка зазнала удару минулого року: російська ракета, яка летіла прямо до машинного залу, за долю секунди до зіткнення влучила в частину з численних ліній електропередач станції, це збило її з курсу і таким чином врятувало серце системи. З початку вторгнення Росія запустила по цій станції 8 ракет.

Сьогодні по всій території електростанції бастіони, заповнені піском, оточують ключові елементи, щоб захистити їх від осколків. Але, за словами директора, у разі прямого попадання це не допоможе. Ізолювати високовольтні трансформатори в бетонну оболонку не можна, оскільки вони перегріються.

Є також ще одна проблема.

Приватна компанія ДТЕК, яка до війни виробляла близько чверті всієї електроенергії в Україні, каже, що з довоєнного штату компанії, який налічував 60 тисяч працівників, близько 5 тисяч зараз перебувають в армії. На сьогодні вже 250 жінок в компанії працюють під землею у вугільних шахтах (до війни жінки не працювали під землею).

За даними The Economist, з 10 жовтня і лише до кінця грудня 2022 року середньостатистичний український дім був без електроенергії середньому 5 тижнів.

Збитки, завдані російською агресією, спрямованою на те, щоб заморозити українців минулої зими, були величезними. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року можливості генерації енергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Атомна енергетика становить найбільшу частину виробництва енергії в Україні. І хоч три діючі атомні станції, які все ще перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, захоплення Росією Запорізької АЕС призвело до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.