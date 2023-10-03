Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Очікуючи на зимові обстріли, Україна зберігає запаси трансформаторів за кордоном - The Economist

 

Готуючись до нової атаки на енергетичну систему, Україна виготовить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, на заміну знищених атаками росіян, більша частина з них зберігається за кордоном.

Про це пише видання The Economist.

"Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена в Україні, а половина закуплена за кордоном. Але через удари по українських заводах вітчизняних трансформаторів було виготовлено дуже мало. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - йдеться в матеріалі.

The Economist пише, що українські інженери виконали хорошу роботу.

Вони розробили унікальні схеми розподілення електроенергії й обладнання по всій країні.

Також після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

Міністр енергетики України Герман Галущенко каже, Україна тепер має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками.

Але він очікує, що росіяни також винесуть уроки з їхнього досвіду "нездатності зруйнувати систему". За його словами, країні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

The Economist побувало на одній з електростанцій, яка зазнала удару минулого року: російська ракета, яка летіла прямо до машинного залу, за долю секунди до зіткнення влучила в частину з численних ліній електропередач станції, це збило її з курсу і таким чином врятувало серце системи. З початку вторгнення Росія запустила по цій станції 8 ракет.

Сьогодні по всій території електростанції бастіони, заповнені піском, оточують ключові елементи, щоб захистити їх від осколків. Але, за словами директора, у разі прямого попадання це не допоможе. Ізолювати високовольтні трансформатори в бетонну оболонку не можна, оскільки вони перегріються.

Є також ще одна проблема.

Приватна компанія ДТЕК, яка до війни виробляла близько чверті всієї електроенергії в Україні, каже, що з довоєнного штату компанії, який налічував 60 тисяч працівників, близько 5 тисяч зараз перебувають в армії. На сьогодні вже 250 жінок в компанії працюють під землею у вугільних шахтах (до війни жінки не працювали під землею).

За даними The Economist, з 10 жовтня і лише до кінця грудня 2022 року середньостатистичний український дім був без електроенергії середньому 5 тижнів.

Збитки, завдані російською агресією, спрямованою на те, щоб заморозити українців минулої зими, були величезними. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року можливості генерації енергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Атомна енергетика становить найбільшу частину виробництва енергії в Україні. І хоч три діючі атомні станції, які все ще перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, захоплення Росією Запорізької АЕС призвело до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес