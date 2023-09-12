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Світовий попит на нафту, газ і вугілля сягне піку до 2030 року - МЕА
18:18 12.09.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Міжнародні новини
Споживання одразу трьох основних видів викопного палива - нафти, природного газу і вугілля - сягне піку до 2030 року, йдеться в новому прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Причинами скорочення попиту після цього терміну називають швидке поширення відновлюваних джерел енергії та зростання кількості електромобілів.
Це перший прогноз агентства, який передбачає односпрямовану негативну динаміку споживання одночасно для нафти, газу й вугілля.
"Ми спостерігаємо початок кінця ери викопного палива й маємо готуватися до наступної ери", - заявив голова МЕА Фатіх Біроль. Він вважає, що політикам слід вжити заходів для прискорення енергетичного переходу та скорочення викидів, незважаючи на брак коштів і можливу критику з боку виборців.
Біроль звернув увагу на "структурні зрушення" в економіці Китаю, на частку якого останні 10 років припадає близько третини зростання світового попиту на природний газ і дві третіх зростання попиту на нафту. Йдеться здебільшого про перехід від важкої промисловості до менш енергоємних галузей і послуг.
Водночас, за його словами, потенційне зростання споживання вугілля в країні нівелюватиметься розвитком сонячної, вітрової та атомної енергетики.
Свою роль у збільшенні темпів переходу на екологічно чисту енергію, окрім іншого, відіграє підвищення цін на нафту внаслідок скорочення видобутку окремими країнами, що особливо актуально для транспортного сектору, наголосив голова МЕА.
У зв'язку з поточними тенденціями нові масштабні проєкти з видобутку викопного палива становлять не лише кліматичні, а й фінансові ризики й можуть стати проблемними активами, вважає Біроль.
Великі виробники, своєю чергою, виступають із критикою позиції МЕА й попереджають, що недостатній обсяг інвестицій у постачання нафти та газу загрожує новими енергетичними кризами, якщо прогнози щодо піку споживання виявляться занадто оптимістичними.
Зокрема, у квітні ОПЕК звинуватила МЕА в тому, що агентство, закликаючи до припинення інвестування в розробку нових родовищ, провокує нестабільність на ринках, повідомляла Financial Times.
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