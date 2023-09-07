НКРЕКП пропонує впровадити «імпортне ПСО»

В НКРЕКП підготували механізм «імпортного ПСО» - розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на імпортерів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану», яким передбачено надання імпортером оператору системи передачі послуг із забезпечення балансової надійності.

За проєктом, така послуга буде оплачуватись оператором системи передачі.

Про це йдеться в обґрунтуванні до рішення НКРЕКП про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку», яке планують розглянути на засіданні 12 вересня.

«Проєктом передбачається покладення спеціальних обов'язків на:

* Імпортера у частині здійснення купівлі електричної енергії на ринках держав-членів країн Європейського Союзу в обсягах та в терміни, визначені оператором системи передачі, та продажу імпортованої електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії України за цінами, що склались на цих ринках або за договором про постачання електричної енергії споживачу;

* оператора системи передачі у частині розрахунку та доведенні імпортеру інформації щодо прогнозованих погодинних обсягів імпорту електричної енергії в розрізі країн Європейського Союзу», - йдеться в обґрунтуванні.

Також, в НКРЕКП зазначають, що за затвердженим Прогнозним балансом на 2023 рік та на 1 квартал 2024р прогнозується дефіцит, тому мають бути організовані імпортні поставки електроенергії. Водночас, за проєктом постанови, який пропонується до схвалення, граничні ціни залишаються на чинному рівні.

У разі прийняття саме такої редакції, постанова набере чинності з 4 жовтня 2023р до 4 квітня 2024р.

Як повідомлялося в ExPro, з посиланням на слова керівника оператора системи передачі «Укренерго» Володимира Кудрицького, борги «Укренерго» перед учасниками ринку складають 50 млрд грн, а перед «Укренерго» - 59 млрд. Також, стрімко зростає заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за Послугу для ВДЕ, вже перевищуючи 27 млрд грн.

За розрахунками ExPro, серпень став рекордним із залучення аварійної допомоги. Загалом, за серпень було залучено 18 750 МВт*год аварійної допомоги. Рекордний обсяг аварійної допомоги було залучено 22 серпня - 3900 МВт*год.

Комерційний імпорт у серпні ж виріс на 57%. У серпні 51% годин на українському ринку були дорожчими за словацькі (погодинна ціна на РДН в Україні, за даними «Оператора ринку» перевищувала ціни на РДН в Словаччини, за даними Okte), 49% - навпаки. Тобто, 51% годин у серпні були вигідними дня імпорту електроенергії. Якщо розбити серпень на 2 частини (1-15.08 та 16.08), то в першій половині місяця вигідними для імпорту було 66% годин, у другій - лише 34%.