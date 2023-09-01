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У серпні 2023 року до України надійшло майже 1,1 мільярда кубометрів газу з ЄС та Молдови
17:47 01.09.2023 |
У порівнянні з липнем обсяги ввезеного газу зросли у 1,85 раза, а у порівнянні з серпнем минулого року - у 9 разів, підрахувало галузеве видання ExPro.
Також це найвище значення з вересня 2020 року, вперше за майже три роки обсяги постачання газу за місяць перевищили 1 млрд куб. м.
Найбільше газу у серпні було завезено зі Словаччини - 611 млн кубометрів або 56% усіх поставок. З Угорщини надійшло 216 млн кубометрів або 20% всього обягу. Крім того, з Молдови було ввезено 167 млн куб. м (15%), а з Польщі - 99 млн кубометрів (9%).
У пресслужбі "Оператора ГТС України" уточнили, що 66% всіх обсягів газу у серпні надійшло до зберігання в режимі "митний склад", а режимі short-haul з метою закачування на "митний склад" ввезено 34%.
"Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами", - уточнили в компанії.
За даними "Оператора ГТС", завдяки інтересу трейдерів до зберігання газу в українських сховищах вдалося завантажити додаткові напрямки для транспортування газу в Україну, які з'явилися з 2022-2023 року, навіть на вищий відсоток, ніж напрямки, за якими потужності існують вже багато років.
"Показники імпорту природного газу у серпні свідчать, що така тенденція збережеться щонайменше і у вересні. Наразі майже всі західні точки входу до української ГТС працюють на повну потужність: Польща використовувала у липні-серпні на 81%, Угорщина - на 89%, віртуальний реверс по Молдові - на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини", - уточнив генеральний директор "Оператора ГТС" Дмитро Липпа.
Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, у них вже закачано понад 13 млрд кубометрів блакитного палива. Однак більшість цих обсягів закачують на зберігання іноземні компанії.
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