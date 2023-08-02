Імпорт е/е у липні виріс майже на 68%

Імпорт електроенергії в Україну у липні виріс на 67,7% - до 73298 МВт-год, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з цими даними імпорт надходив зі Словаччини в обсязі 58656 МВт-год, що більше, ніж удвічі перевищує показник червня (25674 МВт-год), з Молдови - 13862 МВт-год, що на 23,1% менше червневого обсягу, коли він склав 18030 МВт-год (дані по Молдові - з перевірених джерел Енергореформи, оскільки на сайті ENTSO-E вони кілька місців не відображаються), а також із Польщі один день 16 липня відкритою напередодні лінією ХАЕС-Жешув обсягом 800 МВт-год (у червні не здійснювався).

Натомість експорт е/е, який у липні відбувся тільки в Молдову, склав 804 МВт-год. У червні він відбувався у Польщу обсягом 5400 МВт-год та у Молдову - 575 МВт-год. Таким чином, експорт у липні упав в 7,4 раза.

У минулому місяці найбільш популярним, а тому найбільш оплачуваним був перетин Словаччина-Україна - за нього протягом липня імпортери сплатили 7,2 млн грн, а найвищою була ціна 791 грн/МВт-год 9 липня. У певні дні кількість учасників акуціонів "Укренерго" з розподілу перетину складала 18-20 компаній. Традиційно на цьому напрямку перетин бронююють, зокрема, "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг", "Компанія Юнекс", "Некстрейд", "ТЕС", "ТЕП".

Разом з тим за 18-19 липня трейдери сплатили і за перетин Україна-Молдова - всього 0,32 млн грн, а ціна перетину з поставкою на 11.00 18 липня склала 824,5 грн/МВт-год. Всю запропоновану для експорту потужність в 67 МВт-год викупив "Д. Трейдінг", хоча в аукціоні також брало участь "Укргідроенерго".

Перетин Молдова-Україна обійшовся трейдерам всього в 0,08 млн грн, хоча на цьому напрямку беруть участь низка компаній - "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Артлекс-Груп", "Куб Енерджі", "Соліпауер", "Сіпіджі-Енерджі", яка, зокрема, бронює по 350 МВт потужності із 800 МВт, які "Укренерго" пропонує для розподілу.

На напрямку Жешув-ХАЕС у цілому протягом півмісяця по 1 МВт із 400 МВт запропонованої потужності бронювало "Енерджі Вім", а кілька разів по 150-300 МВт - "Д. Трейдінг", хоча імпорт з Польщі, як зазначалося вище, відбувся тільки один день.

Тільки на 19 липня із 10-133 МВт запропонованої на кілька годин потужності на напрямку ХАЕС-Жешув по 1 МВт бронювали "Західенерго" та "Д. Трейдінг", але експорт не відбувся.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" 21 липня оголосила про відновлення експортних аукціонів до Словаччини, на першому аукціоні з поставкою на 23 липня із 200 МВт, запропонованих "Укренерго" на кожну з 6 годин доби з 9:00 до 14:00, заброньовано по 10 МВт, що становить 5% від пропозиції. Їх забронював лише один трейдер - ТОВ "ТЕС", але експорт так і не відбувся, як і наступні аукціони з розподілу потужності для нього в Словаччину.

За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, для експорту немає необхідних обсягів е/е, оскільки за умов масштабної ремонтної кампанії у рамках підготовки до опалювального сезону значно обмежені можливості її генерації.

Натомість пріоритетом для оператора є забезпечення ресурсом внутрішніх споживачів.

Разом з тим, за умов виведення в серпні у ремонт додаткових енергоблоків. "Укренерго" розраховує на збільшення імпорту е/е.

Кудрицький зазначає, що трейдери не використовують повною мірою дозволену потужність для імпорту в 1200 МВт, і вже зараз можна було б збільшити обсяги у 3-4 рази, але для цього мають бути ринкові передумови.

Національний енергорегулятор з 1 липня підвищив прайс-кепи на ринку е/е на 40-80% залежно від годин постачання, щоб ціна української е/е була співмірна з європейською, і таким чном можна було б заводити імпорт.

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за 20 днів липня зросла на 17,5% - до 3528,79 грн/МВт-год порівняно з аналогічним періодом червня цього року, але в цілому все одна менша за ціни на сусідніх ринках.