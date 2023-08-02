Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт е/е у липні виріс майже на 68%

 

Імпорт електроенергії в Україну у липні виріс на 67,7% - до 73298 МВт-год, передає Енергореформа.

Про це свідчать дані мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з цими даними імпорт надходив зі Словаччини в обсязі 58656 МВт-год, що більше, ніж удвічі перевищує показник червня (25674 МВт-год), з Молдови - 13862 МВт-год, що на 23,1% менше червневого обсягу, коли він склав 18030 МВт-год (дані по Молдові - з перевірених джерел Енергореформи, оскільки на сайті ENTSO-E вони кілька місців не відображаються), а також із Польщі один день 16 липня відкритою напередодні лінією ХАЕС-Жешув обсягом 800 МВт-год (у червні не здійснювався).

Натомість експорт е/е, який у липні відбувся тільки в Молдову, склав 804 МВт-год. У червні він відбувався у Польщу обсягом 5400 МВт-год та у Молдову - 575 МВт-год. Таким чином, експорт у липні упав в 7,4 раза.

У минулому місяці найбільш популярним, а тому найбільш оплачуваним був перетин Словаччина-Україна - за нього протягом липня імпортери сплатили 7,2 млн грн, а найвищою була ціна 791 грн/МВт-год 9 липня. У певні дні кількість учасників акуціонів "Укренерго" з розподілу перетину складала 18-20 компаній. Традиційно на цьому напрямку перетин бронююють, зокрема, "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг", "Компанія Юнекс", "Некстрейд", "ТЕС", "ТЕП".

Разом з тим за 18-19 липня трейдери сплатили і за перетин Україна-Молдова - всього 0,32 млн грн, а ціна перетину з поставкою на 11.00 18 липня склала 824,5 грн/МВт-год. Всю запропоновану для експорту потужність в 67 МВт-год викупив "Д. Трейдінг", хоча в аукціоні також брало участь "Укргідроенерго".

Перетин Молдова-Україна обійшовся трейдерам всього в 0,08 млн грн, хоча на цьому напрямку беруть участь низка компаній - "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Артлекс-Груп", "Куб Енерджі", "Соліпауер", "Сіпіджі-Енерджі", яка, зокрема, бронює по 350 МВт потужності із 800 МВт, які "Укренерго" пропонує для розподілу.

На напрямку Жешув-ХАЕС у цілому протягом півмісяця по 1 МВт із 400 МВт запропонованої потужності бронювало "Енерджі Вім", а кілька разів по 150-300 МВт - "Д. Трейдінг", хоча імпорт з Польщі, як зазначалося вище, відбувся тільки один день.

Тільки на 19 липня із 10-133 МВт запропонованої на кілька годин потужності на напрямку ХАЕС-Жешув по 1 МВт бронювали "Західенерго" та "Д. Трейдінг", але експорт не відбувся.

Як повідомляла Енергореформа, "Укренерго" 21 липня оголосила про відновлення експортних аукціонів до Словаччини, на першому аукціоні з поставкою на 23 липня із 200 МВт, запропонованих "Укренерго" на кожну з 6 годин доби з 9:00 до 14:00, заброньовано по 10 МВт, що становить 5% від пропозиції. Їх забронював лише один трейдер - ТОВ "ТЕС", але експорт так і не відбувся, як і наступні аукціони з розподілу потужності для нього в Словаччину.

За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, для експорту немає необхідних обсягів е/е, оскільки за умов масштабної ремонтної кампанії у рамках підготовки до опалювального сезону значно обмежені можливості її генерації.

Натомість пріоритетом для оператора є забезпечення ресурсом внутрішніх споживачів.

Разом з тим, за умов виведення в серпні у ремонт додаткових енергоблоків. "Укренерго" розраховує на збільшення імпорту е/е.

Кудрицький зазначає, що трейдери не використовують повною мірою дозволену потужність для імпорту в 1200 МВт, і вже зараз можна було б збільшити обсяги у 3-4 рази, але для цього мають бути ринкові передумови.

Національний енергорегулятор з 1 липня підвищив прайс-кепи на ринку е/е на 40-80% залежно від годин постачання, щоб ціна української е/е була співмірна з європейською, і таким чном можна було б заводити імпорт.

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) за 20 днів липня зросла на 17,5% - до 3528,79 грн/МВт-год порівняно з аналогічним періодом червня цього року, але в цілому все одна менша за ціни на сусідніх ринках.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1340
  0,1902
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8630  0,15 0,41 37,5276  0,20 0,53
EUR 40,7833  0,16 0,40 41,6955  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес