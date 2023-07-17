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Україна не підписуватиме жодних документів з РФ при закупівлі реакторів у Болгарії - Енергоатом
09:32 17.07.2023 |
У НАЕК «Енергоатом» заявили, що не збираються підписувати угоду з РФ при купівлі у Болгарії ядерних реакторів та іншого енергетичного обладнання російського виробництва.
Про це Енергоатом повідомив у Телеграмі, коментуючи думку експерта Миколи Штейнберга, яку раніше оприлюднив Укрінформ.
«Інформуємо, що переговори з урядом Болгарії щодо купівлі Україною двох ядерних реакторних установок для встановлення їх на майданчиках недобудованих енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС дійсно тривають. Це у своєму коментарі Укрінформу раніше підтвердив Міністр енергетики України Герман Галущенко. Та, попри заяви Миколи Штейнберга, Україна не здійснює жодних перемовин і не планує підписувати жодних документів з Росією», - зазначили в компанії.
Наголошується, що встановлення реакторних установок, за умови успішних перемовин з болгарською стороною, здійснюватиметься разом з міжнародними партнерами Енергоатому, зокрема американською компанією Westinghouse, з якою укладено угоди щодо будівництва в Україні нових енергоблоків.
«При цьому Україна жодним чином не залежатиме від країни-агресорки в будь-якому технічному обслуговуванні вищезазначеного устаткування», - додали в компанії.
Крім того, Енергоатом повідомив, що наразі АТ КІЕП та ДП НДІБК провели обстеження елементів, конструкцій та вузлів недобудованих будівель і споруд енергоблоків №3 та № 4 Хмельницької АЕС. У межах техніко-економічних обґрунтувань підтвердили можливість використання наявних конструкцій для подальшого завершення будівництва обох блоків.
Станом на початок липня 2023 року результати обстеження підтверджують актуальність висновків спеціалізованих експертних організацій щодо можливості добудови енергоблоків на тих будівельних конструкціях, які були зведені раніше, додали в Енергоатомі.
При цьому пресслужба Енергоатому твердить, ніби Укрінформ не звертався до компанії по роз'яснення стосовно цього питання.
Інформуємо, що кореспондент Укрінформу 7 липня телефоном звертався по коментар до пресслужби, але почув у відповідь, мовляв, НАЕК не буде коментувати таку інформацію. «Ми офіційно не коментуємо, йдуть перемовини», - передаємо дослівну цитату представника пресслужби компанії.
Як повідомляли західні ЗМІ, Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання. За угодою болгарська державна енергетична компанія NEK мала продати НАЕК «Енергоатом» обладнання з недобудованої АЕС «Белене» щонайменше за 600 млн євро.
12 липня цю інформацію під час конференції підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, заявивши, що встановлення реакторів планується спільно з американською компанією Westinghouse.
Згодом колишній головний інженер Чорнобильської АЕС, ексзаступник міністра палива та енергетики (2002-2006 рр.) Микола Штейнберг висловив думку, що для придбання реакторів та такого обладнання має бути підписана тристороння угода між Україною, Болгарією та Росією.
Енергетичний експерт Ігор Маскалевич зауважив, що у разі купівлі Україною атомних реакторів російського виробництва у Болгарії, можуть виникнути технічні проблеми з їх встановленням та подальшим технічним обслуговуванням.
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