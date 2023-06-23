ЄК оцінила прогрес України на шляху реформ і членства

Євросоюз оголосив про те, що Київ зробив істотні кроки для імплементації реформ, сформульованих у сімох рекомендаціях, висунутих Єврокомісією під час надання Україні статусу країни-кандидата у червні торік. Таку оцінку виконання українською владою умов, необхідних для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, у четвер, 22 червня, висловила міністерка з європейських питань Швеції Джессіка Росвалл під час пресконференції по завершенні неформального засідання Європейської ради із загальних питань, яке відбулося у Стокгольмі. Швеція зараз є черговою головою у ЄС. У ході цього засідання єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій, наданих разом зі статусом країни-кандидата.

"Зусилля України вражають"

"Ті зусилля, які були спрямовані (Україною. - Ред.) за останній рік - вражають. Попри надзвичайні обставини Україна зробила істотні кроки вперед", - сказала Росвалл. Серед них вона назвала новий законопроєкт про Конституційний суд, ухвалення нового закону про медіа, "реформування важливих судових органів" і "призначення нових керівників антикорупційних інституцій".

Окрім того, у Єврокомісії привітали "новий закон про декларування активів", що, на думку Брюсселя, свідчить про те, що український уряд хоче робити додаткові кроки для боротьби з корупцією. У ЄС знають про бажання України "цього року наблизитися до переговорів про вступ", тому мають намір допомагати українській владі продовжувати реформи "під час надзвичайно важкого періоду". Міністерка також висловила впевненість, що в Києві уважно вивчать оприлюднену оцінку ЄС, щоб удосконалювати необхідні реформи.

"Виконано"

Під час зустрічі у Стокгольмі представники Європейської Комісії оголосили усну проміжну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Проте у внутрішньому документі ЄК, який під час зустрічі у Стокгольмі оприлюднив єврокомісар Варгеї і який є у розпорядженні DW, сім рекомендацій оцінюються за шкалою: "немає прогресу", "певний прогрес", "хороший прогрес" та "виконано".

Оцінку "виконано" отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ. На оцінку "хороший прогрес" заслужило реформування КСУ. Решта чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмивання коштів, антиолігархічне законодавство і ухвалення закону щодо прав нацменшин за шкалою ЄК отримали оцінку "певний прогрес" і низку зауважень з приводу того, що ще необхідно зробити у конкретному напрямку. Так, у Єврокомісії вказують, що українська влада має удосконалити процедуру відбору суддів КСУ відповідно до рекомендації Венеціанської комісії, так само врахувати зауваження "Венеціанки" треба щодо законів про нацменшини та деолігархації.

Головний результат буде у жовтні

У приватних розмовах європейські дипломати у Брюсселі наголошують на тому, що ця проміжна оцінка має робочий характер. Як сказав DW на умовах анонімності співбесідник у Єврокомісії, під час оголошення усної оцінки "ми хотіли наголосити на прогресі, який зробили українці, імплементуючи ці рекомендації за справді надзвичайно складних обставин широкомасштабного воєнного вторгнення", а також чітко вказати їм, що ще варто зробити, аби "до жовтня всі пункти підтягнулися до відмітки "виконано".

У жовні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання сімох умов, які будуть зафіксовані у звіті у межах пакету розширення. І саме ця оцінка стане вирішальною в ухваленні рішення Брюсселя про відкриття переговорів про вступ України до ЄС цього року.