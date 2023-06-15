«Стратегічно вигідно». Укренерго просить не обмежувати ціну на електроенергію для бізнесу

НЕК "Укренерго" вважає, що Україна має відмовитися від встановлення граничних цін на електроенергію для бізнесу. Про це сказав голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю Телеграфу.

Він пояснив, що скасування обмежень потрібне для безперешкодного імпорту електроенергії в Україну.

За словами Кудрицького, вони не сприяють імпорту у години, коли він потрібен, і навпаки, стимулюють імпорт тоді, коли потреби в ньому немає.

"У вихідний сонячний день споживання низьке, багато енергії виробляється сонячними електростанціями, а мінімальний прайс-кеп, який діє на ринку, не дозволяє ціні опускатися нижче певного рівня. І ми бачимо абсурдну ситуацію, коли у нас профіцит, ціна тримається штучно на високому рівні, а в Європі вона іноді буває від'ємна в такі години. І тоді імпорт поступає до нас з Європи, коли у нас і так профіцит", - сказав Кудрицький.

Зараз регулятор обговорює нові прайс-кепи, але компанія все одно ними незадоволена.

ДОВІДКА. До кінця червня в Україні діють прайс-кепи, встановлені з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році:

→ нижні - 1378,97 грн та 2646,25 грн за МВт-год для годин мінімального та максимального навантаження;

→ верхні - 2000 грн і 4000 грн за МВт-год для годин мінімального та максимального навантаження.

З 30 червня можуть бути встановлені нові граничні ціни для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку на такому рівні:

→ верхні - 2 706,63 та 5 413,26 грн за МВт-год для годин мінімального (23:00 - 07:00) та максимального (07:00 - 23:00) навантаження.

Мінімальна гранична ціна для ринку "на добу наперед" становитиме 10,00 грн за МВт-год.

Для ринку, що балансує, максимальна гранична ціна становитиме 125% від ціни ринку "на добу вперед", мінімальна - 0,01 грн за МВт-год.

"Новий рівень обмежень, за нашою попередньою оцінкою, не дає можливості гарантовано забезпечити імпортом потреби українських споживачів. Тому ми звертатимемось до регулятора з пропозицією встановити таке регулювання, яке б не загрожувало енергетичній безпеці української енергосистеми", - сказав він.

Голова Укренерго вважає, що регулятор має повністю лібералізувати ринок.

"Скасування прайс-кепів не обов'язково означатиме зростання ціни. Це означає, що ціна іноді буде нижча, ніж зараз, іноді вища. Якою буде середньозважена ціна, спрогнозувати доволі важко. Але ризикну зробити припущення, що саме середня ціна не сильно зросте", - сказав він.

"Скасування прайс-кепів і лібералізація ринку електричної енергії загалом стратегічно вигідна бізнесу, тому що вона забезпечує більшу стійкість енергосистеми й зменшує ймовірність відключень. А ми знаємо за зимовим періодом, що відключення для бізнесу, особливо для підприємств з неперервним технологічним циклом, набагато болючіші, ніж тимчасове коливання ціни", - сказав Кудрицький.