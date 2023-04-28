Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна планує збільшити обсяги перетоків електроенергії з ЄС – будує нові лінії
12:05 28.04.2023 |
Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач із сусідніми країнами.
Як передає Укрінформ, на цьому наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-виступу на заході в межах «Ініціативи трьох морів», повідомляє Міненерго.
«Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП «Хмельницька АЕС - Жешув». Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту», - зазначив заступник міністра.
Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.
«Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів у транс'європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів - будівництво ЛЕП між Україною і Польщею, а також іншої лінії між Україною і Румунією. В наших умовах важлива модернізація та реконструкція розподільних мереж, впровадження «розумного обліку» електроенергії, цифровізація підстанцій та інтеграція розподіленої генерації. Ця робота може стати також сферою інтересів для бізнесу країн Ініціативи», - додав Демченков.
Як повідомлялося, ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.
Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рі́вненською атомною електростанцією (РАЕС) і польським Хелмом, що дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.
Ініціатива трьох морів створена для посилення економічних та інфраструктурних зв'язків поміж країнами, що розташовані поряд з Балтійським, Чорним і Адріатичним морями. У межах Ініціативи діє Інвестиційний фонд для фінансування перспективних проєктів, що створюють транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру в регіоні Тримор'я.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ТОП-НОВИНИ
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
|ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Посли ЄС погодили продовження безмитної торгівлі з Україною на рік – ЗМІ
|Мінінфраструктури скасувало наказ, за який отримав підозру ексміністр Пивоварський
|Україна та Молдова домовилися спростити транзит вантажів залізницею
|Нафта готується до чергового місячного зниження на тлі слабких даних із США
|Україна планує збільшити обсяги перетоків електроенергії з ЄС – будує нові лінії
|Ракетна атака не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі - Укренерго
|«Укренерго» допускає дефіцит е/е влітку та розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом – глава компанії
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск