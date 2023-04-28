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АНАЛІТИКА

Україна планує збільшити обсяги перетоків електроенергії з ЄС – будує нові лінії

 

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач із сусідніми країнами.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-виступу на заході в межах «Ініціативи трьох морів», повідомляє Міненерго.

«Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП «Хмельницька АЕС - Жешув». Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту», - зазначив заступник міністра.

Демченков підкреслив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.

«Такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів у транс'європейських мережах. Серед пріоритетних проєктів - будівництво ЛЕП між Україною і Польщею, а також іншої лінії між Україною і Румунією. В наших умовах важлива модернізація та реконструкція розподільних мереж, впровадження «розумного обліку» електроенергії, цифровізація підстанцій та інтеграція розподіленої генерації. Ця робота може стати також сферою інтересів для бізнесу країн Ініціативи», - додав Демченков.

Як повідомлялося, ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.

Україна обговорює будівництво лінії електропередач між Рі́вненською атомною електростанцією (РАЕС) і польським Хелмом, що дасть змогу збільшити пропускну спроможність ліній до Європейського Союзу.

Ініціатива трьох морів створена для посилення економічних та інфраструктурних зв'язків поміж країнами, що розташовані поряд з Балтійським, Чорним і Адріатичним морями. У межах Ініціативи діє Інвестиційний фонд для фінансування перспективних проєктів, що створюють транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру в регіоні Тримор'я.
 

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