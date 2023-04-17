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П'ять країн G7 створили альянс для витіснення Росії з ринку ядерного палива
12:26 17.04.2023 |
США, Велика Британія, Франція, Канада і Японія створили альянс для витіснення Росії зі світового ринку ядерного палива. Про це вони оголосили на зустрічі міністрів енергетики Великої сімки (G7) у неділю, 16 квітня.
Стратегічне партнерство спрямоване на збільшення комерційних альтернатив на ринку ядерного палива для третіх країн, які зараз залежать від ядерного палива Росатому.
"Угода стане основою для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якнайшвидше, щоб позбавити його ще одного джерела фінансування свого варварського нападу на Україну", - йдеться у заяві на сайті уряду Великої Британії.
Британський міністр енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Грант Шеппс наголосив на важливості створення альянсу для розв'язання проблеми залежності від російського ядерного палива, бо "світ дедалі більше звертається до атомної енергетики як до джерела низьковуглецевої та безпечної енергії".
"Об'єднання зусиль з іншими країнами має показати Путіну, що Росії більше не раді, а також зміцнити глобальну енергетичну безпеку завдяки надійному міжнародному постачанню ядерного палива з надійних джерел", - сказав британський міністр.
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