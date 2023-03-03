ЄС збудує 30 «акумуляторних фабрик» для збереження електроенергії

Євросоюз розпочав проєкт зі створення «акумуляторних фабрик» для накопичення електроенергії, що сприятиме енергетичній незалежності та досягненню нульового рівня шкідливих викидів.

Про це повідомляє Єврокомісія за підсумками зустрічі представників 27 країн ЄС та Норвегії в межах так званого Європейського акумуляторного альянсу, передає кореспондент Укрінформу.

«У 2022 році загальні інвестиції в «батарейну» екосистему ЄС сягнули 180 мільярдів євро. Це охоплює більш ніж 160 промислових проєктів, які вже реалізовані або перебувають у процесі виконання, в усіх ланцюгах створення доданої вартості, що дорівнює близько 70 гігават-годин установленої батарейної спроможності», - йдеться у повідомленні.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками зустрічі Європейського акумуляторного альянсу заявив, що у країнах ЄС будуть створені 30 «гігафабрик» для збереження енергії. Це особливо важливо для розвитку відновлюваних джерел енергії та досягнення нульового рівня шкідливих викидів промисловості до 2050 року.

«Через російську агресію проти України ціна на газ у ЄС стала майже всемеро вищою, ніж у США. Окрім того, інші економіки також прагнуть швидкого розвитку батарей, стимулюючи їх виробництво та видобуток сировинних матеріалів, змінюючи глобальні правила гри», - наголосив представник Єврокомісії.

За його словами, у цих умовах особлива увага учасників Європейського акумуляторного альянсу приділяється усуненню ризиків та позбавленню залежності від третіх країн у постачаннях сировини, особливо від Китаю, на який припадає до 80% рідкоземельних матеріалів, що використовуються у промисловості ЄС.

Як повідомлялося, у липні 2021 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сировинній галузі, яка передбачає активну участь України у «зеленій» технологічній революції.

Україна має родовища більшості елементів рідкоземельної сировини, необхідної для «зеленого» виробництва, та може посісти гідне місце у європейській мережі розвитку енергоощадних та дружніх для довкілля технологій.