Україна заявила про готовність купити через енергетичну платформу ЄС близько 2 млрд куб. м газу

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив про готовність України придбати через енергетичну платформу ЄС наступної зими близько 2 млрд куб. м газу в рамках спільної закупівлі ресурсу.

"Ми вже обговорили з міністром енергетики Галущенком, скільки газу Україна зможе купити через енергетичну платформу ЄС. Це близько 2 млрд куб. м. І я вам можу сказати, що Україна є однією з перших країн, яка так чітко вказала на необхідність цього", - сказав Шевчович на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії в Києві в четвер.

За його словами, це питання, безперечно, буде пріоритетним.

При цьому він подякував українській стороні за зацікавленість в енергетичній платформі ЄС.

Крім того, Шефчович зазначив, що Україна та ЄС у тісній співпраці розвиватимуть потенціал іншого величезного активу України - найбільшого підземного сховища газу в Європі.

"Дуже вражає, що попри війну в Україні є чимало компаній, які вже зберігають газ в українських ПСГ та показують, який великий потенціал для його використання є для мирного часу", - наголосив віцеголова Єврокомісії.

Як повідомлялося, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу.

"Ми запрошуємо Україну на наш енергетичний майданчик для спільної закупівлі газу. Ми хочемо якнайкраще використати загальний ринковий вплив", - сказала вона на спільній із президентом України Володимиром Зеленським на пресконференції в Києві 2 лютого.

Наприкінці грудня заступник глави ЄК Марош Шефчович провів першу нараду представників промисловості щодо спільних закупівель газу в ЄС. Тоді він заявив, що подальші дії передбачають, по-перше, вибір до січня 2023 оку постачальника послуг для організації IT-платформи з агрегації попиту. По-друге - публікацію сукупного попиту та організацію тендерів для залучення пропозицій ранньої весни 2023 року. По-третє - укладання угоди щодо першої спільної закупівлі, зокрема за довгостроковими контрактами з постачальниками газу задовго до літа наступного року.

Як зазначав на початку січня "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), від початку 2023 року зріс інтерес європейських трейдерів до української газотранспортної системи (ГТС) та підземних газосховищ (ПСГ) на тлі зниження ціни на газ у ЄС та заповнюваності сховищ на 80%.

Як пояснили в компанії, різниця між цінами на короткостроковому та довгостроковому ринку ще восени 2022 року спонукала європейців закачувати газ, зокрема в українські сховища, оскільки оператори газотранспортної системи та підземних сховищ пропонують гнучкі та зручні продукти для замовників послуг.

2022 року послугами української ГТС скористалися трейдери з Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови, які зберігали газ в українських сховищах або користувалися short-haul.

За даними ОГТСУ, на початок січня в Україні зберігали свій газ понад 1 тис. замовників із 26 країн світу.