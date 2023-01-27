Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами

Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами

 

Українські волонтери придбали комплекси боротьби із дронами для захисту енергетичних об‘єктів від атак російських дронів.

Як повідомляє Мілітарний, новину оприлюднило Мінцифри у своїх соціальних мережах.

Відомо, що наразі придбано 6 комплексів боротьби із дронами. За словами представників Мінцифри, це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

Комплекс складається з радарів і засобів глушіння сигналу, котрі допомагають виявляти та блокувати ворожі БПЛА, а також власних дронів.


На відео продемонстровані кадри з навчання операторів нового комплексу на полігоні. Згідно з інформацією Мінцифри, зараз усі шість комплексів готові до роботи.

Fortem DroneHunter F700 - автономний дрон, що входить до складу комплексу. Він керується системою радіолокаційного управління та штучним інтелектом.

Дрон здатен летіти на швидкості понад 100 км/год, перехоплювати та приземляти ворожі безпілотники за допомогою двох сіток DrogueNet для відлову ворожих безпілотників. Захоплені дрони система може доставити оператору або скидає їх на парашуті.

Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами

 БПЛА Fortem DroneHunter F700. Фото з відкритих джерел.

Дрон отримав радар для виявлення цілей та нову систему адаптації для швидшого реагування під час польоту.

Також продемонстрували станцію керування, радари і засоби глушіння сигналу нового комплексу.

Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами

 Станція керування, радари і засоби глушіння сигналу. Фото: 251 батальйон ТрО ЗСУ.

"Ловець шахедів"

За словами представників Мінцифри, новий комплекс має стати "ловцем шахедів". Тобто протидіяти у першу чергу іранським дронам-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, але поки що достеменно невідомо, чи це можливо.

Закуплені комплекси застосовують технологію "джемінгу" для протидії БПЛА, проте іранські дрони типу Shahed не керуються оператором та незалежні до постійного зв'язку.

Shahed-131 та Shahed-136 летять по заданому маршруту та вражають ціль із заздалегідь заданими координатами. Корегує політ супутникова навігація типу CRPA (стійка до дії РЕБ фазована решітка) та інерціальна система.

Для ефективного "джемінгу" приймачів типу CRPA необхідно кілька потужних джерел радіоперешкод, проте вся електроніка БПЛА розташована у екранованих металевих корпусах і радіоуправління на маршруті не використовується, тому протидія засобами РЕБ має вкрай малу ефективність.

Також немає сенсу застосовувати РЕБ проти "шахедів" на маршруті до цілі. У разі придушення дрон автоматично переходить на управління інерціальною системою, яка не чутлива до впливу перешкод, поки не залишить радіус впливу РЕБ. Після цього відновлює точне позиціонування та маршрут.

Виробник у презентації свого виробу в першу чергу орієнтується на протидію малим дронам та квадрокоптерам типу DJI Mavic і тд.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7482
  0,0951
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8470  0,00 0,00 40,6107  0,00 0,01
EUR 42,6726  0,08 0,18 43,7359  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес