Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами

Українські волонтери придбали комплекси боротьби із дронами для захисту енергетичних об‘єктів від атак російських дронів.

Як повідомляє Мілітарний, новину оприлюднило Мінцифри у своїх соціальних мережах.

Відомо, що наразі придбано 6 комплексів боротьби із дронами. За словами представників Мінцифри, це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

Комплекс складається з радарів і засобів глушіння сигналу, котрі допомагають виявляти та блокувати ворожі БПЛА, а також власних дронів.





На відео продемонстровані кадри з навчання операторів нового комплексу на полігоні. Згідно з інформацією Мінцифри, зараз усі шість комплексів готові до роботи.

Fortem DroneHunter F700 - автономний дрон, що входить до складу комплексу. Він керується системою радіолокаційного управління та штучним інтелектом.

Дрон здатен летіти на швидкості понад 100 км/год, перехоплювати та приземляти ворожі безпілотники за допомогою двох сіток DrogueNet для відлову ворожих безпілотників. Захоплені дрони система може доставити оператору або скидає їх на парашуті.

БПЛА Fortem DroneHunter F700. Фото з відкритих джерел.

Дрон отримав радар для виявлення цілей та нову систему адаптації для швидшого реагування під час польоту.

Також продемонстрували станцію керування, радари і засоби глушіння сигналу нового комплексу.

Станція керування, радари і засоби глушіння сигналу. Фото: 251 батальйон ТрО ЗСУ.

"Ловець шахедів"

За словами представників Мінцифри, новий комплекс має стати "ловцем шахедів". Тобто протидіяти у першу чергу іранським дронам-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, але поки що достеменно невідомо, чи це можливо.

Закуплені комплекси застосовують технологію "джемінгу" для протидії БПЛА, проте іранські дрони типу Shahed не керуються оператором та незалежні до постійного зв'язку.

Shahed-131 та Shahed-136 летять по заданому маршруту та вражають ціль із заздалегідь заданими координатами. Корегує політ супутникова навігація типу CRPA (стійка до дії РЕБ фазована решітка) та інерціальна система.

Для ефективного "джемінгу" приймачів типу CRPA необхідно кілька потужних джерел радіоперешкод, проте вся електроніка БПЛА розташована у екранованих металевих корпусах і радіоуправління на маршруті не використовується, тому протидія засобами РЕБ має вкрай малу ефективність.

Також немає сенсу застосовувати РЕБ проти "шахедів" на маршруті до цілі. У разі придушення дрон автоматично переходить на управління інерціальною системою, яка не чутлива до впливу перешкод, поки не залишить радіус впливу РЕБ. Після цього відновлює точне позиціонування та маршрут.

Виробник у презентації свого виробу в першу чергу орієнтується на протидію малим дронам та квадрокоптерам типу DJI Mavic і тд.