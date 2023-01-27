Фінансові новини
- |
- 27.01.23
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами
18:19 27.01.2023 |
Українські волонтери придбали комплекси боротьби із дронами для захисту енергетичних об‘єктів від атак російських дронів.
Як повідомляє Мілітарний, новину оприлюднило Мінцифри у своїх соціальних мережах.
Відомо, що наразі придбано 6 комплексів боротьби із дронами. За словами представників Мінцифри, це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.
Комплекс складається з радарів і засобів глушіння сигналу, котрі допомагають виявляти та блокувати ворожі БПЛА, а також власних дронів.
На відео продемонстровані кадри з навчання операторів нового комплексу на полігоні. Згідно з інформацією Мінцифри, зараз усі шість комплексів готові до роботи.
Fortem DroneHunter F700 - автономний дрон, що входить до складу комплексу. Він керується системою радіолокаційного управління та штучним інтелектом.
Дрон здатен летіти на швидкості понад 100 км/год, перехоплювати та приземляти ворожі безпілотники за допомогою двох сіток DrogueNet для відлову ворожих безпілотників. Захоплені дрони система може доставити оператору або скидає їх на парашуті.
Дрон отримав радар для виявлення цілей та нову систему адаптації для швидшого реагування під час польоту.
Також продемонстрували станцію керування, радари і засоби глушіння сигналу нового комплексу.
"Ловець шахедів"
За словами представників Мінцифри, новий комплекс має стати "ловцем шахедів". Тобто протидіяти у першу чергу іранським дронам-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, але поки що достеменно невідомо, чи це можливо.
Закуплені комплекси застосовують технологію "джемінгу" для протидії БПЛА, проте іранські дрони типу Shahed не керуються оператором та незалежні до постійного зв'язку.
Shahed-131 та Shahed-136 летять по заданому маршруту та вражають ціль із заздалегідь заданими координатами. Корегує політ супутникова навігація типу CRPA (стійка до дії РЕБ фазована решітка) та інерціальна система.
Для ефективного "джемінгу" приймачів типу CRPA необхідно кілька потужних джерел радіоперешкод, проте вся електроніка БПЛА розташована у екранованих металевих корпусах і радіоуправління на маршруті не використовується, тому протидія засобами РЕБ має вкрай малу ефективність.
Також немає сенсу застосовувати РЕБ проти "шахедів" на маршруті до цілі. У разі придушення дрон автоматично переходить на управління інерціальною системою, яка не чутлива до впливу перешкод, поки не залишить радіус впливу РЕБ. Після цього відновлює точне позиціонування та маршрут.
Виробник у презентації свого виробу в першу чергу орієнтується на протидію малим дронам та квадрокоптерам типу DJI Mavic і тд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами
|Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних
|Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення
|Країни Балтії торік закупили вдвічі більше LPG з РФ і продавали його в Україну - Reuters
|Аграрії зібрали 52,6 млн тонн зернових
|Прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули $13 мільярдів – KSE
Бізнес
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»