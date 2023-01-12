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Київ зараз отримує приблизно 60% необхідного обсягу е/е, 40% з яких йде на критичну інфраструктуру
21:51 11.01.2023 |
Київ через стан мереж та генерацію зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об'єкти критичної інфраструктури, залишок оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі" ділить між рештою споживачів, повідомив голова енергопостачальника YASNO .
"По-перше, генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та сбільшує дефіцит", - назвав він один із факторів зростання дефіциту у своєму фейсбуці у середу ввечері.
Іншим чинником дефіциту, на думку Коваленка, є планові ремонти об'єктів, що генерують, як вкрай необхідний захід для підтримки їх працездатності.
За його словами, такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала великі можливості, щоби виведення цих потужностей відбувалося непомітно.
При цьому Коваленко пояснив, що нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС, і це є відповіддю на питання, чому почали вимикати вночі.
"Оскільки ресурс гідроелектростанцій вичерпний, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - пояснив голова енергопостачальника.
Він звернув увагу, що споживання зараз дуже нерівномірне протягом доби, а обсяги дефіциту коливаються, тому в обідню пору електроенергії вистачає в межах сірих зон графіків (передбачають відключення), а ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження та сірі зони повністю відключаються.
"На що можемо сподіватися у цій ситуації? Тільки на нашу підготовку. Звісно, психологічно складно сприймати ці відключення, але ми вже переживали такі ж восени. Але ще й під обстрілами. Тому я впевнений, що і цю кризу ми переживемо. І вийдемо з неї сильнішими", - резюмував глава YASNO.
Як повідомлялося, вже дві доби поспіль в Україні запроваджуються ліміти споживання на всі години у всіх областях. У багатьох регіонах оператори, згідно з графіками, гарантують подачу е/е по 6-8 годин на добу, решта часу залежить від поточної ситуації, зокрема в Києві, Одесі, Львові.
На початку грудня глава YASNO зазначав, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт складав близько 1000 МВт.
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