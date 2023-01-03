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Додаткові гарантії для імпортерів е/е дадуть змогу зменшити кількість абонентів, яких відключають - Міненерго
22:48 03.01.2023 |
Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з Європи, передбачені затвердженою у вівторок постановою уряду про затвердження положення про особливості імпорту е/е в ОЗП 2022/2023 років, дадуть змогу перерозподілити вивільнені потужності української генерації і у такий спосіб зменшити загальну кількість відключень.
"Постановою передбачено на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об'єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію", - зазначено у релізі Міненерго, що є розробником проєкту постанови.
"Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дадуть змогу перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів", - зазначили в міністерстві.
Необхідність додаткових стимулів для імпорту українським бізнесом там пояснили тим, що європейські ціни на електроенергію суттєво вищі за українські.
Як уточнили в Міненерго, щоб уникнути маніпуляцій, графіки погодинних відключень не застосовуватимуться, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року - до застосування примусових обмежень електропостачання.
У міністерстві зазначили, що на сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.
"Імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб'єктів, починаючи з жовтня минулого року", - пояснюється в повідомленні.
Сам текст постанови ще не оприлюднено на Урядовому порталі.
Як повідомлялося з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, Кабмін 3 січня затвердив положення щодо особливостей імпорту електроенергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.
"Створено умови для постачання споживачам імпортованої електричної енергії на ринкових засадах разом із додатковим захистом від планових примусових відключень через наявні в об'єднаній енергосистемі балансові обмеження", - написав Мельничук у своєму телеграм-каналі.
Як він пояснив, положенням передбачено незастосування заходів щодо обмеження відбору електроенергії до споживачів, яким постачається імпортований ресурс.
Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус 22 грудня зазначав, що уряд обговорює ідею надання бізнесу гарантій не відключення від електроенергії на потужність рівну потужності дорогого європейського ресурсу, що імпортується цим бізнесом.
"Ідея - дозволити бізнесу, споживачам (...) купувати дорогу електроенергію за імпортом, але якщо хтось купив ці 50 або 100 МВт, то його вже не можна відключати на цю потужність", - сказав Герус на організованому Центром економічної стратегії круглому столі з бізнесом та владою.
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