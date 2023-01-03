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Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму за 30 років
15:14 03.01.2023 |
Росія протягом 2022р транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу.
Як свідчать розрахунки галузевого видання ExPro, це найменший обсяг російського транзиту за часи незалежності України з 1991 року.
У порівнянні з попереднім роком обсяги транзиту російського газу впали більш ніж удвічі - з 41,6 млрд кубометрів у 2021 році до 20,35 млрд куб. м у 2022 році.
Протягом 2022 року Росія транспортувала природний газ через Україну до 4 країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії. Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - майже 16,5 млрд куб. м, на 40% менше, ніж у 2021 році. До Молдови було прокачано 2,5 млрд куб м газу, на 21% менше, ніж у 2021 році.
Крім того, на початку року були поставки російського газу до Польщі - 1 млрд куб м (-65%) та до Румунії - 0,4 млрд куб м (-10%), однак з травня через Україну здійснюються поставки російського газу лише до Словаччини та Молдови.
Різке падіння транзиту пов'язане з російським вторгненням в Україну наприкінці лютого минулого року. Країни ЄС запровадили санкції проти Росії, у відповідь Кремль продовжив зменшувати постачання газу до Європи, вимагаючи платити за паливо у рублях.
У підсумку експорт газу російським "Газпромом" на ключові зарубіжні ринки зменшився майже вдвічі у 2022 році, а експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня як мінімум із початку століття, повідомляло агентство Bloomberg. Загалом минулого року російський монополіст експортував у країни дальнього зарубіжжя 100,9 млрд куб. м газу, що на 46% менше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, за довгостроковим контрактом "Газпром" забронював потужності для транзиту газу через Україну в обсязі 40 млрд куб. м, однак використав лише половину заброньованих потужностей. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг.
"Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.
Глава "Нафтогазу" нагадав, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода.
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