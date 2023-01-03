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АНАЛІТИКА

Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму за 30 років

 

Росія протягом 2022р транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу.

Як свідчать розрахунки галузевого видання ExPro, це найменший обсяг російського транзиту за часи незалежності України з 1991 року.

У порівнянні з попереднім роком обсяги транзиту російського газу впали більш ніж удвічі - з 41,6 млрд кубометрів у 2021 році до 20,35 млрд куб. м у 2022 році.

Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму за 30 років

 

Протягом 2022 року Росія транспортувала природний газ через Україну до 4 країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії. Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - майже 16,5 млрд куб. м, на 40% менше, ніж у 2021 році. До Молдови було прокачано 2,5 млрд куб м газу, на 21% менше, ніж у 2021 році.

Крім того, на початку року були поставки російського газу до Польщі - 1 млрд куб м (-65%) та до Румунії - 0,4 млрд куб м (-10%), однак з травня через Україну здійснюються поставки російського газу лише до Словаччини та Молдови.

Різке падіння транзиту пов'язане з російським вторгненням в Україну наприкінці лютого минулого року. Країни ЄС запровадили санкції проти Росії, у відповідь Кремль продовжив зменшувати постачання газу до Європи, вимагаючи платити за паливо у рублях.

У підсумку експорт газу російським "Газпромом" на ключові зарубіжні ринки зменшився майже вдвічі у 2022 році, а експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня як мінімум із початку століття, повідомляло агентство Bloomberg. Загалом минулого року російський монополіст експортував у країни дальнього зарубіжжя 100,9 млрд куб. м газу, що на 46% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, за довгостроковим контрактом "Газпром" забронював потужності для транзиту газу через Україну в обсязі 40 млрд куб. м, однак використав лише половину заброньованих потужностей. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг.

"Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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