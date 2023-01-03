Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
НКРЕКП проведе 18 січня повторне відкрите обговорення проєкту підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії
14:41 03.01.2023 |
Повторне відкрите обговорення схваленого проєкту постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку" відбудеться 18 січня 2023 року.
"Зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб приймають до 11 січня 2023 року (включно)", - повідомила НКРЕКП на своєму сайті у вівторок.
Згідно з попереднім рішенням регулятора, максимальні граничні ціни на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому (ВДР) у години максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) планується підвищити з 4000 до 4952 грн/МВт-год, у години мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) - з 2000 до 2476 грн/МВт-год.
Мінімальні граничні ціни пропонується встановити на РДН на рівні 10 грн/МВт-год, на ВДР - 102% від ціни РДН, але не вище за максимальну граничну ціну ВДР.
Відповідно, на балансувальному ринку (БР) максимальну граничну ціну пропонується підвищити зі 120% до 125% ціни РДН, а мінімальну ціну встановити також на рівні 10 грн/МВт-год.
Як зазначено в обґрунтуванні до проєкту постанови, відповідно до закону про ринок е/е у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансувальному ринку і згідно з методикою, затвердженою регулятором у вересні цього року, він має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на цих ринках.
Комісія зазначає, що отримала від "Оператора ринку" та "Укренерго" як адміністратора розрахунків інформацію про наявність суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансувальному ринку та пропозиції щодо встановлення граничних цін.
Водночас регулятор зазначає, що ціноутворення на організованих сегментах ринку в нинішній його моделі має сприяти унеможливленню маніпуляцій на ньому та запобігати діям учасників ринку, що спрямовані на перетікання обсягів електричної енергії між різними сегментами ринку. Отже, граничні ціни на ВДР і на РДН мають бути нижчими за граничні ціни на балансувальному ринку, зазначають у НКРЕКП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Схема на митниці на 5 мільярдів: CБУ провела 30 обшуків через махінації з податками при експорті зерна
|З січня страхові виплати, включаючи лікарняні і декретні, здійснює Пенсійний фонд України
|Кабмін дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів
|Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату Мінрозвитку на 114 осіб
|Відшкодування ПДВ в Україні у 2022 році впало на 47% за зниження самого податку на 5,4%
|Мінфін у I кв.-2023 щотижня пропонуватиме ОВДП у гривні від 6 міс. до 2 років та двічі запропонує ОВДП у доларах на 6 міс. і рік
Бізнес
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті