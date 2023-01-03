НКРЕКП проведе 18 січня повторне відкрите обговорення проєкту підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії

Повторне відкрите обговорення схваленого проєкту постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку" відбудеться 18 січня 2023 року.

"Зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб приймають до 11 січня 2023 року (включно)", - повідомила НКРЕКП на своєму сайті у вівторок.

Згідно з попереднім рішенням регулятора, максимальні граничні ціни на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому (ВДР) у години максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) планується підвищити з 4000 до 4952 грн/МВт-год, у години мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) - з 2000 до 2476 грн/МВт-год.

Мінімальні граничні ціни пропонується встановити на РДН на рівні 10 грн/МВт-год, на ВДР - 102% від ціни РДН, але не вище за максимальну граничну ціну ВДР.

Відповідно, на балансувальному ринку (БР) максимальну граничну ціну пропонується підвищити зі 120% до 125% ціни РДН, а мінімальну ціну встановити також на рівні 10 грн/МВт-год.

Як зазначено в обґрунтуванні до проєкту постанови, відповідно до закону про ринок е/е у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансувальному ринку і згідно з методикою, затвердженою регулятором у вересні цього року, він має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на цих ринках.

Комісія зазначає, що отримала від "Оператора ринку" та "Укренерго" як адміністратора розрахунків інформацію про наявність суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансувальному ринку та пропозиції щодо встановлення граничних цін.

Водночас регулятор зазначає, що ціноутворення на організованих сегментах ринку в нинішній його моделі має сприяти унеможливленню маніпуляцій на ньому та запобігати діям учасників ринку, що спрямовані на перетікання обсягів електричної енергії між різними сегментами ринку. Отже, граничні ціни на ВДР і на РДН мають бути нижчими за граничні ціни на балансувальному ринку, зазначають у НКРЕКП.