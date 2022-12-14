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АНАЛІТИКА

Україні для реалізації плану BIP-EU потрібно приєднувати до мереж по 2-3 заводи щомісяця

 

Україні для реалізації плану BIP-EU з виробництва екологічно чистого біометану до 2030 року, вже з наступного року потрібно приєднувати до мереж по 2-3 заводи щомісяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

Оператор ГТС України спільно з Федерацією роботодавців нафтогазової галузі розпочав серію онлайн зустрічей в межах проєкту «Biomethane talks» за участю представників бізнесу, експертного середовища та державних структур.

«За оцінками експертів, аби Україна могла реалізувати амбітну мету - виробництво 1 млрд. куб. м. біометану до 2030 року - вже з 2023 року потрібно приєднувати до мереж по 2-3 заводи щомісяця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обговорення голова секції біометану Чеської асоціації біомаси BIOM Мартін Шварц заявив, що мета партнерства BIP-EU, про яке було оголошено цього літа в Брюсселі, полягає в тому, щоб виробляти 35 мільярдів кубометрів екологічно чистого біометану на рік в ЄС не пізніше 2035 року як заміну викопного газу, який імпортується з росії.

Представники ЄС прогнозують, що європейські країни-члени ЄС не можуть виробляти достатньо біометану, і тому Комісія ЄС розглядає Україну як потенційний ринок для виробництва біометану, переконаний Шварц.

Також в ОГТСУ уточнили, що зацікавлені і готові приєднувати виробників біометану до мережі, за умови дотримання технічних характеристик газу, зазначених у Кодексі ГТС. Зокрема, це дозволить реалізовувати експортний потенціал та забезпечувати потреби всередині країни для підвищення енергетичної безпеки не лише України, а й Європи.

Як повідомлялося, до кінця 2022 року в Україні запрацюють перші два біометанові заводи.

Українські компанії РГК та "Галс Агро" і нідерландська компанія STX на початку жовтня 2022 року підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи.

BIP-EU- це промислове партнерство, в якому політики, промисловість та інші зацікавлені сторони європейських країн об'єднуються, щоб підтримати досягнення цільового показника в 35 мільярдів кубометрів щорічного виробництва та використання екологічно чистого біометану до 2030 року, а також створити передумови для подальшого нарощування потенціалу до 2050 року. Таке партнерство на майбутнє допоможе заміщати природний газ біометаном.
 

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