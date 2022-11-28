Український бізнес зможе купувати електроенергію дешевше на ринку ЄС, – «Оператор ринку»

Український бізнес зможе купувати електроенергію дешевше на європейському енергоринку після запуску механізму market coupling із ЄС.

Про це розказав в.о. генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександ Гавва, повідомляється на сайті державної компанії.

"Якщо проаналізувати цінову ситуацію на ринку "на добу наперед" у жовтні в Словаччині та Румунії, з якими у нас є спільний перетин, то в 50 годинах там ціна була нижчою на 16%, а подекуди зниження ціни було понад 40%, ніж на РДН України. Тому український бізнес міг би скористатися такою кон'юнктурою ринку й закуповувати електроенергію дешевше", - написав Гавва.

Він також зазначив можливість експорту, якщо ситуація в Україні цьому сприятиме.

"Для цього Україні вкрай важливо запустити market coupling з ЄС", - підкрслив Гавва.

Він пояснив, що з 2015 року енергетичний ринок Європи працює за гармонізованими правилами розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження і торгівлі електроенергією, і таку спільну торгівлю електроенергією в Європі називають market coupling.

Гавва зазначив, що, відповідно до правил Європейського Союзу, транскордонна торгівля можлива лише між державами членами ЄС. Проте Україна має шанс долучитися до об'єднаного спотового ринку Європи як договірна сторона Енергетичного співтовариства.

У грудні 2022 року мають затвердити Регламент ЄС 2015/1222 САСМ, належна імплементація якого дозволить запустити market coupling в тестовому режимі вже у другому кварталі 2023 року.

"Проведення market coupling з державами Південно-Східної Європи ми задекларували у 2020 році у стратегічному плані розвитку, що був затверджений Кабінетом міністром України. Наш торговий майданчик наближений до механізму, що застосовувався словацьким оператором ринку - ОКТЕ, а усі бізнес-процеси відповідають статусу номінованого оператора ринку", - додав він.