Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість кібератак на енергосектор України з початку війни перевищила 1,2 мільйона
08:29 22.11.2022 |
Із початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1,2 млн кібератак, тоді як за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тис.
Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров, виступаючи на Energy Security Forum 2022.
Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав ще до 24 лютого 2022 року. Так, протягом грудня 2021 та січня-лютого 2022 року росіяни багаторазово намагалися здійснити втручання в роботу ключових енергетичних компаній, зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів.
Водночас, високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей.
"Наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за дев'ять місяців війни складає понад 1,2 млн випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Міністерства - більше 50, для порівняння, з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5", - зазначив Сафаров.
Він наголосив на ефективній роботі кіберцентрів, які функціонують на базі НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України". За його словами, динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберспеціалістами збільшилася в сотні разів та за час війни досягла цифри +20 тис.
Сафаров підкреслив, що після перемоги у війні з Росією Україна буде готова розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агресор.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає, оскільки коментарі Саудівської Аравії переважують побоювання щодо рецесії
|Білгород-Дністровський порт збільшив обробку вантажів у 100 разів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.11.22
|Україна знизила експорт зерна на 31,7% до 16,2 млн тонн з початку 2022/2023
|Кабмін запровадив цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури
|Уряд внесе послаблення у блокування ПДВ-накладних - Гетманцев
Бізнес
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів