Канада першою на планеті визнала атомну енергетику екологічно чистою

Наслідки аварій на атомних електростанціях є жахливими. На щастя, технології приборкання "мирного атома" не стоять на місці і розвинулися до достатньо надійних для повсюдної експлуатації. Усі зацікавлені у зростанні економіки країни роблять ставку на атомну енергетику - хтось інтенсивно, як Франція, хтось обережно, як Японія. Є й країни з повною відмовою від ядерної енергетики, найяскравішим прикладом яких є Німеччина, але це виняток, який лише підкреслює загальносвітову тенденцію.

Історично Канада сильна в атомній енергетиці. Численні «зелені» ініціативи останніх двох десятиліть не змогли знищити місцевий атомпром. До того ж, для країни-сусідки США питання дешевої електричної енергії - це питання виживання економіки. У США, як відомо, ухвалений рік тому так званий Закон про зниження інфляції одним зі своїх пунктів прямо робить ставку на атомну енергію і чи не прирівнює її до чистої енергії. Для Канади це сигнал, що йти доведеться тією ж доріжкою.

Днями федеральний уряд Канади документально закріпив статус атомної енергії як екологічно чисту. Втім, зроблено це трохи хитро: чистою енергетикою визнано малі модульні реактори, плани будівництва яких у Канаді вже затверджені (запуск очікується в районі 2028 року). Повномасштабні АЕС поки що поза формулюванням нового документа, але це питання обговорюється і очікується, що великі реактори також отримають статус екологічно чистих.

Формально визнання атомної енергетики (у вигляді малих модульних реакторів) екологічно чистої оформлено в Канаді як дозвіл пільгових інвестицій у ММР нарівні з іншими видами відновлюваної та маловуглецевої енергетики та промисловості на цій основі. Зокрема, для таких інвестицій встановлено зворотний податковий кредит у розмірі 30% суми інвестицій. Для стимулювання таких проектів Канада має намір виділити 6,7 млрд. канадських доларів ($5 млрд.) протягом п'яти років, починаючи з 2023-24 років.

«Включення атомної енергетики в інвестиційний податковий кредит для чистих енергетичних технологій - це великий крок вперед для галузі та чудова новина для нашого клімату та економіки, - сказав Джон Горман (John Gorman), президент та генеральний директор Канадської ядерної асоціації (CNA). - Це підтверджує те, що ми в CNA говоримо вже багато років: атомна енергетика - це чиста енергія, і вона має бути ключовою частиною стратегії Канади щодо підтримки енергетичної безпеки при скороченні викидів на шляху до чистого нуля».