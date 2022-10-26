Фінансові новини
- |
- 26.10.22
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+», зокрема трьом членам НКРЕКП
23:12 26.10.2022 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявили про новий епізод у справі "Роттердам+" ще на 20 млрд грн у рамках розслідування якого повідомлено підозри 2 колишнім головам енергорегулятора, 6 колишнім і 3 чинним членам, а також чинному та колишньому працівнику Комісії.
"26 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження в дію так званої формули "Роттердам+", за якою споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн протягом 2018-2019 рр.", - йдеться у повідомленні правоохоронців у середу.
Згідно з ним, серед підозрюваних - чинна та колишня посадова особа групи приватних теплогенеруючих компаній.
Як пояснили в НАБУ, 6 із цих 15 осіб, які за версією слідства, які усвідомлено взяли участь у злочині, отримали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою з тяжкими наслідками). Дії членів НКРЕКП, які не розібравшись, голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість із тяжкими наслідками).
"Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - зазначили у бюро.
Як уточнили у НАБУ, це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого, за підозрою шести осіб - щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років - було завершено у вересні 2022 року.
За версією слідства, до так званої формули "Роттердам+" були закладені витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника на ТЕС із порту в Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ та САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років. переплатили понад 39 млрд грн.
"Слідство має докази, що прийняти таку формулу НКРЕКП (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг - ІФ) умовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті і отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення тарифу, однак у березні 2016 року на зазначену пропозицію погодився", - наголосили у відомстві.
Як наслідок, відбулося зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг кінцевому споживачеві, зокрема першої необхідності, резюмували в НАБУ.
Як повідомлялося, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко у вересні 2022 року ухвалив рішення скасувати постанову прокурора про закриття так званої "справи Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.
Наголошувалося, що Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+», зокрема трьом членам НКРЕКП
|ТЕС «ДТЕК» від початку війни отримали 17,6 млрд грн збитків, потребують підтримки для відновлення - CEO компанії
|Україна закликала ЄС використати вільні потужності ПСГ
|«Метінвест» працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО
|Україна готує зміни до угоди про вільну торгівлю з Туреччиною через війну
|Суд передав в управління АРМА одне з найбільших хімічних підприємств України
Бізнес
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів