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АНАЛІТИКА

НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+», зокрема трьом членам НКРЕКП

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявили про новий епізод у справі "Роттердам+" ще на 20 млрд грн у рамках розслідування якого повідомлено підозри 2 колишнім головам енергорегулятора, 6 колишнім і 3 чинним членам, а також чинному та колишньому працівнику Комісії.

"26 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам, причетним до запровадження в дію так званої формули "Роттердам+", за якою споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн протягом 2018-2019 рр.", - йдеться у повідомленні правоохоронців у середу.

Згідно з ним, серед підозрюваних - чинна та колишня посадова особа групи приватних теплогенеруючих компаній.

Як пояснили в НАБУ, 6 із цих 15 осіб, які за версією слідства, які усвідомлено взяли участь у злочині, отримали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою з тяжкими наслідками). Дії членів НКРЕКП, які не розібравшись, голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість із тяжкими наслідками).

"Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - зазначили у бюро.

Як уточнили у НАБУ, це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого, за підозрою шести осіб - щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років - було завершено у вересні 2022 року.

За версією слідства, до так званої формули "Роттердам+" були закладені витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника на ТЕС із порту в Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ та САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років. переплатили понад 39 млрд грн.

"Слідство має докази, що прийняти таку формулу НКРЕКП (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг - ІФ) умовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті і отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення тарифу, однак у березні 2016 року на зазначену пропозицію погодився", - наголосили у відомстві.

Як наслідок, відбулося зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг кінцевому споживачеві, зокрема першої необхідності, резюмували в НАБУ.

Як повідомлялося, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко у вересні 2022 року ухвалив рішення скасувати постанову прокурора про закриття так званої "справи Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

Наголошувалося, що Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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