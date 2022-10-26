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АНАЛІТИКА

Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч

 

За даними агентства TrendForce, швидкі темпи впровадження транспорту на нових джерелах енергії (NEV) стимулювали зростання використаних у світі тягових акумуляторів, а зростання популярності сховищ енергії - збільшення масштабу впровадження літій-залізо-фосфатних батарей. У результаті зростає кількість тих, хто відпрацював своє АКБ, завдяки чому переробка перетворюється на вигідний бізнес.

Очікується, що до 2030 року ємність цього ринку перевищить 1 ТВтч, із загальної частки на літій-залізо-фосфатні акумулятори буде припадати 58%. Хоча на ринку вже сьогодні досить багато компаній, які займаються переробкою акумуляторів, поки що реальні масштаби цього бізнесу далекі від необхідних. Як заявляють в агентстві, поки що необхідно вирішити низку проблем в індустрії переробки - остання знаходиться на ранніх стадіях розвитку і близько 70 % АКБ, що переробляються, надходять з акумуляторних заводів - це або дефектні екземпляри, або просто відходи виробництва. Крім того, індустрія переробки потребує більш досконалої системи стандартизації.

Наприклад, у Китаї почали впроваджувати переробку батарей із 2020 року. Лише у 2021 році зареєстровано понад 10 тис. нових компаній у цій сфері, приблизно вчетверо більше, ніж у 2020 році. При цьому внесених до «білого списку» компаній, що повністю відповідали стандартам індустрії переробки, на кінець року було всього 45, а обсяг перероблених літій-іонних акумуляторів у Китаї 2021 року становив менше 300 тис. тонн.

 

За розрахунками експертів, розрахункова ємність акумуляторів, що використовуються в електромобілях, перевищить до 2030 року 3ТВт·ч, а в Китаї - близько 45% від загальносвітового обсягу. Таким чином, особливу важливість набуде підвищення ефективності використання батарей як для подолання дефіциту ресурсів, так і для переходу на зелену енергетику в цілому.

Сьогодні, за даними TrendForce, переробка літій-іонних АКБ у Китаї ділиться на каскадну утилізацію та переробку та відновлення. Так, каскадна утилізація та переробка застосовується для джерел резервного живлення, малих енергосховищ та низькошвидкісного мікротранспорту у випадках, якщо ємність АКБ впала нижче 80 %.

У сфері енергосховищ йдеться про демонстраційні експериментальні проекти, що не стосуються великих енергосховищ - йдеться переважно про демонтаж відпрацьованих АКБ для відновлення цінних металів на кшталт літію, кобальту та нікелю, а також використання їх у виробництві нових акумуляторів.
 

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