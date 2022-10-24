Аномально тепла погода обвалила спот у Європі нижче за $400/тис. куб. м, заявка Газпрому через Україну – 42,4 млн куб. м

Несподівано тепла погода в Європі відсуває початок сезону відбору газу зі сховищ. Спотові ціни продовжують оновлення мінімумів за більш як річний період.

Заявка на транзит російського газу через територію України - на рівні попередніх днів та місяців.

"Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на понеділок обсягом 42,4 млн куб. м, повідомляє українська компанія. Показник у неділю був таким самим. Потужності заявлені лише щодо однієї із двох точок входу до ГТС країни - газовимірювальної станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.

ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через "Сохранівку", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков". Маршрут через "Сохранівку" забезпечував транзит понад 30 млн куб. м на добу.

"Газпром" вважає, що немає підстав для форс-мажору, як немає і перешкод для продовження роботи в колишньому режимі.

Цей жовтень у Європі, особливо його останній тиждень, обіцяють бути надзвичайно теплими - щонайменше за останні декілька років спостережень. Середня температура повітря майже на 3 градуси вище, ніж роком раніше. А в останні дні місяця синоптики обіцяють регіону нову хвилю майже літнього тепла.

Багато країн Європи заповнили свої сховища або до нормативного (80%), або граничного рівня. Також до максимального рівня за три роки зросли запаси ЗПГ у резервуарах приймальних терміналів. Європейські термінали ЗПГ, за даними Gas Infrastructure Europe, у жовтні працюють із продуктивністю близько 61%. У вересні та серпні було 59%.

На цьому фоні спотова ціна газу в Європі пішла донизу - до мінімальних значень із червня 2021 року. Контракт із постачанням у вихідні на хабі TTF у Нідерландах коштував $342 за тисячу кубометрів, на понеділок - $394.

За минулий тиждень вітроенергетичні установки забезпечили 18,5% енергобалансу в ЄС, свідчать дані асоціації WindEurope. За тиждень із 10 до 16 жовтня їхній внесок був 14,7%.

Газопровід "Північний потік" повністю зупинено через низку санкційних проблем із обслуговуванням обладнання. Крім того, наприкінці вересня відбулася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм.

Європа продовжує закачування газу до підземних сховищ. Наприкінці серпня середній рівень резервів у ПСГ регіону досяг мінімального цільового рівня 80%. Після цього було помітно значне скорочення темпів накачування.

У середньому наразі запаси зросли до 93,43%, повідомляє асоціація Gas Infrastructure Europe. Приріст за останню звітну добу (22 жовтня) становить 0,25 процентного пункта. В абсолютному значенні в ПСГ накопичено понад 100 млрд куб. м активного газу.

На сьогодні перевищили цільовий 80-відсотковий рівень сховища Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщини, Чехії, Хорватії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії.

Запаси газу в Інчукалнському ПСГ у Латвії найнижчі в ЄС - 56%. Це ПСГ відповідає за резервне газопостачання одразу чотирьох країн: трьох держав Балтії та Фінляндії.