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АНАЛІТИКА

Молдова запровадила віртуальний реверс із Україною

 

Молдовський оператор ГТС із 28 вересня 2022 року підтверджує номінації на здійснення транспортування природного газу у вигляді віртуального реверсу (backhaul) у точці з'єднання "Гребеники", повідомив "Оператор ГТС України" в п'ятницю.

"ОГТСУ тривалий час працював із партнерами над реалізацією цієї можливості. Довгоочікуване впровадження віртуального реверсу Молдовою відкриває шлях до транспортування природного газу Трансбалканським коридором в обох напрямках", - зазначив начальник управління роботи із замовниками послуг ОГТСУ Андрій Прокоф'єв.

Потенційна потужність Трансбалканського коридору становить до 20 млрд куб. м на рік. Маршрут відкриває для замовників можливість імпорту газу з LNG-терміналів у Туреччині та Греції.

"Трансбалканський коридор відкриває можливості не лише для України. Переваги у вигляді доступу до нових ринків газу відкриваються і для країн Центрально-Східної Європи з можливістю зберігати ресурс у підземних газових сховищах України", - додала директор з питань взаємодії з держорганами та організаціями Ольга Бєлькова.

Оператор ГТС України сподівається на законодавче врегулювання можливості транспортування у вигляді backhaul на довгостроковій основі.

Як повідомлялося, ОГТСУ з 1 серпня 2022 року збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з'єднання "Гребеники" (між Україною та Молдовою) в 1,5 раза - з 3,96 до 6,12 млн куб. м на добу, забезпечивши цим виконання Україною всіх передумов для запуску Трансбалканського коридору.

Збільшення обсягів вимірювання природного газу в перспективі відкриває ширші можливості і для українських, і для європейських трейдерів. Зокрема, замовники країн ЄС зможуть імпортувати Трансбалканським коридором газ із LNG-терміналів у Греції та Туреччині територією України до Угорщини, Словаччини, Польщі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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