90% порушень у сфері електроенергетики стосуються приєднання до мереж – результати перевірок НКРЕКП

90% порушень у сфері електроенергетики, виявлених з липня 2021 року по серпень 2022 року, стосуються порушень при наданні послуг приєднання до мереж, передає Енергореформа.

Про це повідомила член НКРЕКП Ольга Бабій.

"Процедура приєднання досить об'ємна, тому порушення стосуються процедури видачі технічних умов, термінів чи некоректності видачі рахунку, термінів самого приєднання, неправомірної відмови у ньому, а також несвоєчасного повідомлення замовника", - пояснила Бабій на брифінгу у Києві 13 вересня.

Згідно з оприлюдненою нею презентацією, 6% порушень стосуються розрахунків за електроенергію, ще 4% - всі інші.

У презентації зазначено, що найбільше скарг від споживачів надійшло на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" - 313, на другому місці АТ "Полтаваобленего" - 107, на третьому - АТ "Харківобленерго" - 66 скарг.

Найменше скарг отримали оператори в західних областях України - ПрАТ "Львіобленерго" та АТ "Чернівціобленерго" - по 6 скарг, ПрАТ "Закарпатттяобленерго" - 5 скарг.

"Останнім часом ті ліцензіати, які належним чином організували роботу по видачі технічних умов на приєднання, по їх аналізу не мають проблем із заявниками", - прокоментувала Бабій.

За її словами, велику кількість скарг "ДТЕК Київські регіональні ЕМ" пояснює тим, що компанія мала найбільшу кількість заяв на приєднання, а під час їх виконання виникали, зокрема, проблеми з виділенням земельних ділянок під підключення, що призводило до порушення процедури.

"Сподіваємося, що ця компанія навчилася врегульовувати питання, тому що за останньою статистикою, вони укладають угоди про відтермінування приєднань, вчасно повідомляють споживачів. Тому розраховуємо, що ця динаміка вирівняється", - зазначила член НКРЕКП, додавши, що операторам систем розподілу варто обмінюватися між собою досвідом.

Разом з тим, за її словами, у нафтогазовому комплексі ситуація із порушеннями зворотня - 91% скарг, які регулятор розглядав і за якими проводив перевірки, це порушення в частині обліку газу та виставлення рахунків.

"Ця проблема мала об'єктивні обставини, бо це перший період розкриття ринку газу для побутових споживачів, коли оператори ГРМ від'єдналися від постачальників. Але швидка реакція регулятора на скарги споживачів зупинила цю ситуацію", - пояснила Бабій.

Найбільшу кількість скарг отримало АТ "Сумигаз" - 226, далі йдуть АТ "Одесагаз" (190) та АТ "Київоблгаз" (102). Всього по 10 скарг отримали АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Донецькоблгаз" та АТ "Миколаївгаз".

При цьому Бабій зазначила, що "Миколаївгаз" намагався здійснювати перерахунки, як тільки з'являлася скарга, і не доводити до перевірок.

Разом з тим порушення у приєднанні до мереж у газовій сфері складають всього 4%, припинення газопостачання 2%, всі інші - 3%.

"Якщо ми проаналізуємо всі звернення, які надходили до нас за цей період, то це типові порушення, динаміка порушень не змінилася в порівнянні з попередніми періодами", - прокоментувала член НКРЕКП.

При цьому вона зазначила, що всі скарги, які надходили до регулятора під час заборони перевірок у зв'язку з воєнним станом, систематизовані і по всіх скаргах, де питання неврегульовані, будуть також здійснюватися перевірки.

"Скарги за якістю стали кращими, менш емоційні, у них наведено багато статистики, багато цінної інформації, вони бувають з додатками. Це свідчить про те, що в інформуванні споживачів всі сторони працюють у правильному напрямку. І з часом споживачі ставатимуть обізнанішими, а ми будемо менше проводити перевірок, врегульовуючи питання на рівні письмової відповіді", - висловила переконання Бабій.

За її словами, приблизно 5% заяв регулятор може вважати необгрунтованими, бо споживачі у них скаржаться, зокрема, на дії, не пов'язані з ліцензіатами.

Водночас за наведеними у презентації даними, всього з липня 2021 по липень 2022 року НКРЕКП провела 638 перевірок ліцензіатів, у тому числі у сфері електроенергетики, нафтогазовому комплексі, теплопостачанні, які виявили 3,4 тисячі порушень.

"Це велика цифра. Ліцензіати мають так організувати свою діяльність, щоб цих порушень ставало менше. За результатами перевірок накладено 66 млн грн штрафних санкцій, зобов'язано довиконати інвестпрограми на 2,1 млрд грн, відбулося коригування тарифної виручки на 1,45 млрд грн", - пояснила Бабій.

При цьому вона звернула увагу, що із 638 загальних перевірок 346 позапланових, в результаті яких накладено 42 млн грн штрафів.

"Позапланові перевірки (за зверненнями інших сторін - ЕР) це гарний механізм, який дозволяє швидко врегульовувати питання і захистити права споживачів", - вважає член НКРЕКП.

Разом з тим вона зазначила, що регулятор має наміри перевести отримання скарг в електронну площину.

"З минулого року ми запустили новий сайт, також інстальовано нове програмне забезпечення для роботи онлайн. І я сподіваюся, що найближчим часом ми дійсно зробимо такий ресурс, який дозволить отримувати скарги електронно. Ми в цьому напрямку працюємо і сподіваюся, що такий ресурс з'явиться", - сказала Бабій, відповідаючи на питання Енергореформи.